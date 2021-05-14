В Алматы штрафуют застройщиков за несоблюдение техники безопасности

АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - По поручению акима города, усилен контроль за ходом строительных работ по части безопасности их проведения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На первом этапе проверяются все 84 строящихся МЖК по ряду критериев. По выявленным нарушениям даны замечания на устранение. Определённый фронт работы застройщиками уже проведён, вопрос на контроле", - рассказали в управлении градостроительного контроля города.

По информации ведомства, ранее к административной ответственности по статье 312 КоАП РК были привлечены такие строительные кампании, как Investment Building Company, "Самрук", "Барлас Курылыс", Sheberbuild, Exclusive construction, "Риголит", Salavat stroy, "Диал-строй", "АСИ-строй", Asia Stroy-ST, Kaz Engineer system, "Крафтин строй", Nest stroy, Energy art stroy, "Жаннат строй", "Сонита строй" и другие.

Так, по технике безопасности при строительстве, объекты должны быть ограждены, на разных этапах работ должны быть использованы подмостки,защитные сетки, защитно-улавливающая система. Строители, в свою очередь, должны быть обеспечены предметами спецодежды, в том числе страховочно-предохранительными поясами", - разъяснили в управлении.

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