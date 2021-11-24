В Нур-Султане водитель ВАЗа-21140 сбил пешехода

Пешеход переходил проезжую часть дороги в установленном месте на разрешающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.
В результате аварии 34-летний пешеход был доставлен в медицинское учреждение и после осмотра отпущен.
В настоящее время по данному факту проводится дознание.
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