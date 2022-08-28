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В Павлодаре на стройке рухнул кран

26.08.2022, 18:20 20046
В Павлодаре на стройке рухнул кран
Фото: instagram.com/kerek.pvl/
ПАВЛОДАР. 26 АВГУСТА - В Павлодаре на стройке здания рухнул автокран, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инцидент произошел в центре города, во дворе дома №46 на проспекте Назарбаева. 
 
По словам очевидцев, никто не пострадал. Однако одно или два частных авто оказались повреждены.
 

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Тело пропавшего в Косшы мальчика обнаружили в септике

27.08.2022, 15:51 5901
КОКШЕТАУ. 27 АВГУСТА - Тело пропавшего вчера в Косшы шестилетнего мальчика обнаружили в частном септике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

26 августа около 21.30 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что двумя часами ранее его 6-летний сын ушел играть во двор и с тех пор его местонахождение неизвестно", - сообщили в ДП Акмолинской области. 

 
Полиция обнаружила, что мальчик утонул в частном септике. 
 
В полиции обратились к жителям Косшы с просьбой закрыть септики, чтобы не допустить повторения трагедии.
 

Двухлетняя девочка выпала из окна в СКО

27.08.2022, 15:35 6316
Двухлетняя девочка выпала из окна в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 27 АВГУСТА - Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа в райцентре Бесколь Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Девочка находилась под присмотром сестры-старшеклассницы и выпала из окна через москитную сетку", - сообщает Polisia.kz.


В настоящее время, по сообщению медиков, состояние девочки стабильно тяжелое. Материалы по данному факту будут вынесены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. 
 
В полиции напомнили, что малолетних детей не следует оставлять без присмотра взрослых. Семьям, в которых есть малолетние дети, необходимо позаботиться о блокираторах на окна, чтобы снизить риск несчастного случая. Также рекомендуется убирать от окон стулья, табуреты и другие предметы, по которым ребенок может залезть на подоконник.

Ранее в Караганде трехлетний мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа. 
 

Птица повредила закрылок самолета, летевшего из столицы в Алматы

27.08.2022, 12:34 8251
Птица повредила закрылок самолета, летевшего из столицы в Алматы
Фото: Air Astana
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - В закрылок самолета авиакомпании Air Astana, летевшего из Нур-Султана в Алматы, попала птица, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня на послеполетном осмотре воздушного судна Airbus A321LR, выполнившего рейс КС9960 Нур-Султан - Алматы, обнаружены следы попадания птицы в закрылок с повреждением (образовалась вмятина)", - сообщает пресс-служба авиакомпании Air Astana. 

 
Отмечается, что ремонт будет выполнен персоналом инженерно-технического департамента авиакомпании.
 
Ранее в авиакомпании сообщили, что столкновение с птицами является одной из причин задержек самолетов. С начала этого года уже произошло 63 случая столкновений с птицами, 10 из них привели к повреждениям воздушных судов.
 

В ДТП в Карагандинской области погибли двое взрослых и трое детей

27.08.2022, 09:00 11196
В ДТП в Карагандинской области погибли двое взрослых и трое детей
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
КАРАГАНДА. 27 АВГУСТА - Супруги и трое их детей погибли в ДТП в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным полиции, еще один ребенок находится в больнице.
 

26 августа около 23.00 на автодороге Балхаш - Приозерск в 23-м км от поселка Гульшат в направлении города Приозерск 35-летний водитель автомашины "Опель Вектра", выехав на реконструированную закрытую дорогу (предупреждающие знаки имеются), допустил лобовое столкновение с автомашиной "Хово" под управлением 25-летнего водителя", - сообщается в Telegram-канале МВД РК.

 
В результате ДТП водитель, его 30-летняя пассажирка (супруга) и трое их несовершеннолетних детей скончались на месте происшествия, еще один ребенок госпитализирован. 
 
Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. 
 

В Шымкенте в ДТП погибла мать троих детей

26.08.2022, 20:59 17631
В Шымкенте в ДТП погибла мать троих детей
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 26 АВГУСТА - 26 августа на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Кошерова произошла авария с участием автомашин Toyota Camry и Audi S8, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате ДТП пассажирка Toyota Camry скончалась на месте происшествия, трое малолетних детей с разными телесными повреждениями доставлены в городскую детскую больницу, сообщает Polisia.kz
 
Водителям автомашин и двум пассажирам оказали медицинскую помощь в городской клинической больнице, после чего их отпустили домой. 
 
Факт зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится досудебное расследование.
 

В Аксу дети отравились хлором, купаясь в бассейне

26.08.2022, 18:28 19501
В Аксу дети отравились хлором, купаясь в бассейне
АКСУ. 26 АВГУСТА - Инцидент произошел вечером 24 августа. Как сообщили в управлении здравоохранения, в аксускую больницу поступили девять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Среди пострадавших пятеро детей, у всех диагностировано отравление легкой степени, сообщает "Павлодар-онлайн".
 
Пострадавшие отравились хлорсодержащими веществами во время купания в бассейне сауны "Керемет". После медосмотра госпитализированы трое детей: мальчики 2012, 2014 и 2008 годов рождения. 14-летний мальчик - гражданин Германии. У детей диагностировано отравление легкой степени, их состояние было стабильным. На данный момент состояние пострадавших детей стабильное, их выписали 26 августа.
 
В детскую областную больницу направили девочку 2013 года рождения с диагнозом "ожог роговицы". Ей оказали медицинскую помощь. После осмотра ребенка отправили домой на амбулаторное лечение.
 
Четверых взрослых после обращения к врачам осмотрел терапевт. Их отправили на амбулаторное наблюдение и лечение.
 

В Жетысае на территории рынка произошел крупный пожар

26.08.2022, 11:42 26876
В Жетысае на территории рынка произошел крупный пожар
Фото: ДЧС Алматы
ТУРКЕСТАН. 26 АВГУСТА - На рынке "Кулпаршын" в городе Жетысае произошел пожар, охвативший площадь 900 квадратных метров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы акима Туркестанской области, 26 августа 03.00 на территории рынка "Кулпаршын" произошло возгорание в отдельно стоящем одноэтажном здании площадью 500 квадратных метров и территорий, расположенных под навесом, площадью 400 квадратных метров. При этом уточняется, что общая площадь рынка - 2500 квадратных метров.
 
Пожар локализован в 05.20 и ликвидирован в 07.35. Жертв нет. Причина пожара устанавливается.

 

Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра. В ликвидации пожара было задействовано 47 пожарных и 16 единиц техники", - отметили в ведомстве.

 
По поручению акима Туркестанской области Умирзака Шукеева создана комиссия по выяснению причин случившегося и оказанию помощи пострадавшим в результате пожара во главе заместителем акима области Сакеном Калкамановым.
 
Перед комиссией стоит задача по подсчету количества пострадавших и по оценке материального ущерба. 

В Павлодарской области произошел крупный пожар в крестьянском хозяйстве.
 

В Урале утонули отец и сын

25.08.2022, 20:43 34061
АТЫРАУ. 25 АВГУСТА - Сообщение о том, что в реке Урал тонут мужчина и ребенок, поступило от дежурного полицейского в 16.08, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В 16.16 спасатели начали поиски 27-летнего отца и 9-летнего сына, сообщает портал "Мой город".
 
В 16.35 из воды извлекли тело мужчины, в 18.44 - тело мальчика.
 
Они утонули во время купания в необорудованном месте.
 

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