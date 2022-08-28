В Павлодаре на стройке рухнул кран

ПЕТРОПАВЛОВСК. 27 АВГУСТА - Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа в райцентре Бесколь Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Девочка находилась под присмотром сестры-старшеклассницы и выпала из окна через москитную сетку", - сообщает Polisia.kz .





В настоящее время, по сообщению медиков, состояние девочки стабильно тяжелое. Материалы по данному факту будут вынесены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.

В полиции напомнили, что малолетних детей не следует оставлять без присмотра взрослых. Семьям, в которых есть малолетние дети, необходимо позаботиться о блокираторах на окна, чтобы снизить риск несчастного случая. Также рекомендуется убирать от окон стулья, табуреты и другие предметы, по которым ребенок может залезть на подоконник.



