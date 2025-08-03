02.08.2025, 12:25 29821
В Павлодаре скончался выброшенный из окна пятого этажа ребенок
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре скончался один из выброшенных из окна пятого этажа детей, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.
В течение дня 1 августа состояние ребенка 2024 года рождения оставалось крайне тяжелым и нестабильным. К вечеру началось ухудшение. В 20.10 произошла остановка сердечной деятельности. В 20.40 констатирована смерть. Двое суток врачи боролись за жизнь ребенка, но, к сожалению, спасти малыша не удалось", - рассказали в управлении.
Как сообщалось ранее, в Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа двоих детей и выпрыгнула сама. Позже врачи рассказали о состоянии пострадавших детей.
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03.08.2025, 17:25 4031
Пожар тушат в горах Алматинской области Дополнено
Общая площадь пожара составила 40 гектаров
Фото: МЧС РК
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Конаев. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели тушат пожар в горах вблизи села Долан в Карасайском районе Алматинской области, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Зафиксировано возгорание сухой травы и кустарников. К ликвидации возгорания привлечены более 100 человек и 20 единиц техники", - заявили в ведомстве.
Кроме того, в тушении пожара задействовали вертолет.
Вертолет АО "Казавиаспас" сейчас производит сброс воды с водосливного устройства. Тушение осложняется крутой горной местностью, отсутствием подъездных путей и высокой травянистой растительностью и кустарниками", - добавили в МЧС.
Дополнено 03.08.2025, 17.50
Пожар в горах вблизи села Долан в Карасайском районе Алматинской области ликвидирован, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Общая площадь пожара составила 40 гектаров. Вертолетом "Казавиаспаса" осуществлено 8 сбросов воды. Пострадавших нет", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее, 25 июля на склоне горы Кенсай в Алматы вспыхнул пожар на площади 15 гектаров. Также в Карасайском районе в ущелье Среднее Кыргауылды, произошло возгорание сухой растительности на площади около 8 гектаров. За ночь пожар ликвидировали.
03.08.2025, 13:43 7936
Мотоциклист погиб в результате столкновения с патрульной машиной близ Караганды
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Караганда. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Мотоциклист погиб в результате столкновения с патрульной машиной на автодороге Алматы - Екатеринбург близ Караганды, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
По предварительным данным, водитель мотоцикла допустил столкновение с впереди стоящим спецавтотранспортом Kia Sportage. В результате ДТП 42-летний мотоциклист скончался на месте происшествия", - заявили в департаменте.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Также назначены соответствующие экспертизы.
Ранее в Жамбылской области в ДТП погибли два человека.
31.07.2025, 14:35 70261
В Павлодаре одному из выброшенных из окна детей удалили почку
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Павлодаре одному из выброшенных из окна пятого этажа детей удалили почку, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.
Вечером 30 июля в связи с ухудшением состояния нарастания внутреннего кровотечения была проведена операция по удалению размозженной левой почки. В раннем послеоперационном периоде произошла остановка сердца. В результате реанимационных мероприятий (сердцебиение. - Прим. ред.) было возобновлено. На утро состояние ребенка остается крайне тяжелым, нестабильным. Дыхание аппаратное. Гемодинамика продолжается вазопрессорами", - сообщили в управлении.
Также в пресс-службе рассказали о состоянии второго ребенка.
Состояние стабильно тяжелое. Сознание ясное, дыхание самостоятельное", - добавили в управлении.
Напомним, вчера в Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа двоих детей и выпрыгнула сама.
30.07.2025, 14:20 91116
В Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа двоих детей и выпрыгнула сама
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Павлодар. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа одного из домов на улице Нурмагамбетова двоих детей и выпрыгнула сама, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.
По первой категории срочности направлены три бригады скорой помощи (...) Двое детей в тяжелом состоянии доставляются в детскую областную больницу. Женщина в тяжелом состоянии доставляется в павлодарскую городскую больницу № 1", - заявили в пресс-службе.
Позже в управлении рассказали, какие травмы получили пострадавшие.
Ребенок 2024 года рождения доставлен в состоянии клинической смерти, в приемном покое проведены реанимационные мероприятия, госпитализирован в реанимационное отделение. Состояние крайне тяжелое за счет травматического шока 3-й степени, по уровню сознания кома 3, обширная черепно-мозговая травма, множественное повреждение костей свода черепа, ушиб головного мозга, контузии внутренних органов. Ребенок 2017 года рождения: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей таза, повреждение внутренних органов. Состояние тяжелое. Госпитализирован в реанимационное отделение ПОДБ", - уточнили в управлении.
Подчеркивается, что проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия.
Женщина 1991 года рождения. Состояние тяжелое, в сознании. Закрытая черепно-мозговая травма, переломы верхних и нижних конечностей. В отделении реанимации, проводится интенсивная терапия", - добавили в пресс-службе.
Между тем в областном департаменте полиции сообщили что, по данному факту проводится расследование.
Установлено, что 30 июля из окна подъезда, расположенной между 4 и 5 этажами дома по улице Нурмагамбетова в Павлодаре, выпали двое малолетних детей и женщина. Пострадавшие упали на козырек подъезда, все доставлены в больницу. Возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство и самоубийство. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. По предварительным данным, женщина состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. На месте работает следственно-оперативная группа", - добавили в ДП.
Ранее в Казахстане младенца выбросили из поезда.
30.07.2025, 10:49 95236
Стрельба в Жамбылской области: четверо мужчин попали в больницу с ранениями
Фото: ДП Жамбылской области
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Тараз. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Жамбылской области разыскивает подозреваемых в стрельбе в селе Мойынкум, сообщили в департаменте полиции региона.
29 июля около 21.30 в селе Мойынкум Жамбылской области в районную больницу были доставлены четверо мужчин с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, пострадавшие получили ранения из травматического оружия", - рассказали в полиции.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям 24 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и 99 УК РК "Убийство".
Подозреваемых разыскивают.
Ранее в Шымкенте сотрудника акимата ранили из огнестрельного оружия.
29.07.2025, 19:09 108681
В Актау скончался один из пострадавших в ЧП на "КазАзот"
По факту происшествия создана комиссия
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Актау. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Работник АО "КазАзот", получивший травмы в результате несчастного случая, умер в больнице, сообщает Lada.kz.
Мужчина скончался 28 июля. В инспекции труда подтвердили информацию.
Мужчина 1968 года рождения, проживавший в Мунайлинском районе и работавший машинистом крана, скончался. По факту происшествия создана комиссия, которая проведет расследование произошедшего", - сообщили в департаменте государственной инспекции труда Мангистауской области.
Напомним, на производственном объекте АО "КазАзот" произошла техническая авария. На месте происшествия пострадали четыре человека, у всех диагностированы термические ожоги. Двое из них были помещены в реанимационное отделение, а остальные - в травматологическое отделение.
29.07.2025, 18:13 110046
Группа людей отравилась на торжественном мероприятии в Усть-Каменогорске
Несколько человек попали в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести
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Усть-Каменогорск. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Массовое отравление после торжества в кафе зафиксировали в Усть-Каменогорске, сообщает издание "Устинка LIVE".
У пострадавших наблюдаются симптомы, характерные для острого гастроэнтерита: тошнота, рвота, повышение температуры, боли в животе и жидкий стул", - пишет издание.
Несколько человек попали в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести, без угрозы жизни, остальные находятся на амбулаторном лечении.
Специалисты начали эпидемиологическое расследование.
Ранее в Павлодаре произошло массовое отравление после кыз узату.
29.07.2025, 17:00 109076
В горах Алматы нашли тело пропавшего 20-летнего парня
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Алматы. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Алматы на пике Молодежный нашли тело пропавшего 20-летнего парня, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям мегаполиса.
Маршрут категорированный с наличием ледников: подъем спасателей и спуск занял около 5 часов. Пик Молодежный находится в Заилийском Алатау, в предгорьях Алматы, его высота составляет более 4 тысяч метров над уровнем моря. На месте работают сотрудники ДП города Алматы и психолог ДЧС", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что в течение почти двух суток специалисты вели интенсивные поиски пропавшего 20-летнего молодого человека.
Ранее информация о пропаже парня появилась в Сети.
Напомним, в прошлом году в горах Алматинской области спасли молодых туристов.
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