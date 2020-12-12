В Павлодаре замакима района арестовали и на семь лет лишили прав

Павлодар. 11 декабря. Kazakhstan Today - За вождение автомашины в алкогольном опьянении 39-летний заместитель акима Щербактинского района Анвар Кантаев арестован на 15 суток и на семь лет лишен права управлять автомобилем, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Sputnik Казахстан , 29 ноября, около 16.00, в Павлодаре водитель Кантаев управлял автомобилем марки Nissan Patrol в состоянии алкогольного опьянения. Это было подтверждено заключением медицинского освидетельствования.

В ходе судебного заседания Кантаев вину не признал. Он утверждал, что накануне пил пиво и, кроме того, употреблял лекарства со спиртосодержащим веществом.

Адвокат просил отложить судебное разбирательство на более поздний срок, для сбора доказательств по употреблению лекарственных препаратов его подзащитным.

Ходатайство было отклонено. Врач-нарколог пояснил, что состояние алкогольного опьянения легкой степени установлено на основании клинических показаний, а также с использованием алкотеста, при этом сам Кантаев не отрицал употребления накануне пива, однако об употреблении лекарственных средств со спиртосодержащим веществом не говорил.

На официальном сайте акимата Щербактинского района сказано, что Анвар Кантаев работает заместителем акима района по вопросам экономики и жилищно-коммунального хозяйства с марта 2020 года, до этого работал заместителем руководителя аппарата акима Павлодарской области. При этом чиновник в анкетных данных в строке о месте работы указал: "не работает".

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