Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - Пьяного несовершеннолетнего за рулем автомобиля задержали полицейские в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

17 октября, около 05.00, по проспекту Абая полицейскими остановлена автомашина марки "KIA CADENZA", под управлением несовершеннолетнего водителя. Во время проверки документов от 17-летнего водителя автомашины исходил запах алкоголя. Однако юный водитель отрицал употребление спиртных напитков. В отношении несовершеннолетнего возбуждено административное производство по статье 608 часть 8 КоАП РК, материал направлен в административный суд Нур-Султана", - сообщили в департаменте полиции столицы.

Кроме того, выяснилось, что ранее юноша привлекался к ответственности за появление в общественных местах в пьяном виде.





В отношении законного представителя несовершеннолетнего возбуждено административное производство по части 3 статьи 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскании). Материал направлен в административный суд Нур-Султана, для принятия процессуального решения. Автомашина водворена на коммунальную стоянку", - отметили в ведомстве.

За выходные дни сотрудниками полиции выявлено 7 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

В субботу, около 01.03, 37-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной марки "NISSAN NP 300", на территории гостиницы "Inter" при движении задним ходом не убедился в безопасности и допустил наезд на автомашину марки "LEXUS GS 300". В результате ДТП пострадавших нет. В отношении водителя возбуждено административное производство по части 3 статьи 608 КоАП РК. По решению административного суда мужчина арестован на 20 суток и лишён права управления транспортным средством на 7 лет", - проинформировали в полиции.

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