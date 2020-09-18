В Петропавловске пенсионерка чуть не выпала из окна

Петропавловск. 17 сентября. Kazakhstan Today - 81-летняя жительница Петропавловска накануне дня своего рождения чуть не выпала из окна третьего этажа, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , на помощь подоспели работники близлежащего магазина и сотрудники патрульной полиции. Все вместе помогли пенсионерке благополучно спуститься. К этому времени уже приехала скорая.

О том, что бабушка просит помощи, на канал 102 около 10.00 сообщили прохожие. К прибытию сотрудников полиции на крыше магазина, над которым чуть не произошла трагедия, находились консультанты магазина Денис Григорьев и Иван Барановский.

Установлено, что бабушка проживает одна. Что стало поводом для такого экстремального поступка пенсионерки точно не установлено.

За 3 сентября по стране зарегистрировано 3 случая выпадения детей из окон многоэтажных домов. В этот же день в Уральске ребенок стоял на карнизе окна на 7-м этаже.

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