В Петропавловске полицейские обнаружили ночью на базе отдыха пьяных подростков

Петропавловск. 28 июня. Kazakhstan Today - Полицейские СКО подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в преддверии нового учебного года особое внимание уделялось безопасности несовершеннолетних. Сотрудники ювенальной полиции проверяли неблагополучные семьи, проводили рейды по местам, где собираются подростки. Во время одной из ночных отработок на базе отдыха "Березовая роща" в Петропавловске была обнаружена компания из четырех несовершеннолетних 15 и 17 лет. Родителям пришлось отвечать за то, что их дети нарушили карантинные ограничения, находились вне дома в ночное время и употребляли спиртное. Администрация базы отдыха также привлечена к ответственности за нарушение карантина.

За три дня ОПМ выявлено 163 случая нахождения детей вне дома в ночное время без сопровождения. К слову, порой люди отпускают подростков из дома, полагаясь на то, что за ними присмотрят старшие родственники. Однако следует помнить, что законными представителями считаются только родители либо лица, их заменяющие", - сказал первый заместитель начальника ДП СКО Канат Айтбаев.

Всего в рамках ОПМ выявлено 1826 различных правонарушений. Из них 39 фактов невыполнения родителями обязанностей по воспитанию детей, 350 фактов появления в общественных местах в состоянии опьянения, 150 мелких хулиганств и 895 нарушений правил дорожного движения.

20 августа в Алматинской области два подростка погибли при попытке сделать селфи.

15 августа в Таразе подросток получил ножевое ранение в ходе конфликта, возникшего из-за видео в TikTok.

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