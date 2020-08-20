В Таразе подросток получил ножевое ранение в ходе конфликта, возникшего из-за видео в TikTok

Тараз. 19 августа. Kazakhstan Today - В Таразе из-за видео в TikTok между подростками произошел конфликт, закончившийся ножевым ранением, передает Kazakhstan Today.

15 августа между двумя подростками 15 и 17 лет произошел конфликт. Как выяснили сотрудники полиции, конфликту предшествовал ролик, снятый с участием парня и девушки, которую зачинщик конфликта и приревновал. Третий подросток, пытаясь разнять знакомых, получил ножевое ранение. Он доставлен в областную детскую больницу", - сообщает Polisia.kz .

По словам пострадавшего, удар он получил от зачинщика конфликта, который скрылся с места происшествия, испугавшись последствий. В управлении полиции города Тараза было возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Хулиганство".

В настоящее время следственно-оперативной группой проводятся все необходимые меры в отношении задержанного 15-летнего жителя города. Полицейские установят полную картину происшествия, после чего будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

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