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В селе Акмолинской области ввели карантин из-за бруцеллеза
Кокшетау. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Новомариновка Атбасарского района Акмолинской области ввели временные ограничения в связи с выявлением бруцеллеза крупного рогатого скота.
В соответствии со статьей 10-1 закона "О ветеринарии", на основании представления главного ветеринарно-санитарного инспектора Атбасарского района от 4 июля решено установить ограничительные мероприятия на территории села Новомариновка Атбасарского района в связи с возникновением болезни бруцеллез крупного рогатого скота", - говорится в документе на портале "Открытых нормативно-правовых актов".
По данным информационного агентства АПК Казахстана, в конце мая инфекцию уже выявляли в Атбасарском районе. Об этом свидетельствует документ от 26 мая, который размещен на сайте "Открытые НПА". Тогда на территории села Мариновка и его установленных границ также вводили ограничения. В тот же день заболевание зафиксировали и в Северном Казахстане.
Ранее сообщалось о бруцеллезе скота в Карагандинской области 12 июля. Инфекция начала распространяться и среди людей.
В Казахстане с начала года бруцеллез выявили у 17,5 тысячи голов скота.
Также в республике выявлен всплеск заболеваемости опасной инфекцией среди людей. 19 фактов заражения бруцеллезом зарегистрировано в Кызылординской области, еще 21 случай - в Костанайской. Все люди заразились инфекцией от сельхозживотных. В основном заражаются дети и подростки.
В марте этого года в граничащей с Казахстаном Омской области РФ ввели карантин по бешенству.
В конце июля прошлого года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
В прошлом году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.