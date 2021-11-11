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В Семее, в частном жилом секторе, за сутки ликвидированы 4 пожара

10.11.2021, 17:56 45172
В Семее, в частном жилом секторе, за сутки ликвидированы 4 пожара
Фото: ДЧС
СЕМЕЙ. 10 НОЯБРЯ - За прошедшие сутки в Семее ликвидированы 4 пожара в частном жилом секторе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО, 9 ноября, в 10.02, поступило сообщение о пожаре в поселке Бобровка, пожарными подразделениями установлено, что в частном жилом доме горели деревянные конструкции кровли. Пожар на площади 15 квадратных метров был оперативно ликвидирован. Предварительная причина пожара - несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, пояснили в ДЧС.
 

По этой же причине пожар произошел в районе Холодный Ключ по улице Чарская. В частном жилом доме в помещении зала горели деревянные конструкции потолочных перекрытий, мебели, дверной проем, личные вещи на общей площади 5 квадратных метров", - проинформировали в департаменте.

 
Третий пожар, по данным ДЧС, произошел по улице Березовая: во дворе частного жилого дома горели деревянные конструкции хозяйственной постройки на общей площади 50 квадратных метров. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
 

Четвертый пожар возник также в частном жилом доме. Сообщение на пульт 101 поступило в 21.25. В доме по улице Пржевальского горели деревянные конструкции кровли, оконные, дверные блоки, потолочные перекрытия, мебель, личные вещи, а также навес на общей площади 138 квадратных метров. Предварительная причина пожара - нарушение требований правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации отопительной печи", - сообщили в областном департаменте.

 
 
 

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В 356 километрах от Алматы произошло землетрясение

11.11.2021, 08:44 16093
АЛМАТЫ. 11 НОЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 11 ноября 2021 года в 06.32 (11 ноября в 00.32 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 356 километрах на северо-восток от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс землетрясения 9,6. Магнитуда MPV 3,6. Глубина пять километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

В Жамбылской области подросток погиб, получив ранение из пневматического оружия

10.11.2021, 20:42 40339
В Жамбылской области подросток погиб, получив ранение из пневматического оружия
Фото: из открытых источников
ТАРАЗ. 10 НОЯБРЯ - 9 ноября в отдел полиции Меркенского района поступило сообщение из Центральной районной больницы о смерти 14-летнего жителя села Тескентоган в результате телесных повреждений, полученных от ранения из пневматического оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Погибший и его друг без разрешения родителей взяли оружие. Они стреляли в поле по птице, когда произошла трагедия, сообщает пресс-служба департамента полиции региона. 
 
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Назначены соответствующие экспертизы. Создана следственно-оперативная группа, проводится расследование с целью установления и изучения всех обстоятельств произошедшего. 
 
В соответствии со статьей 201 (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования) Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан другие данные расследования разглашению не подлежат.
 

В Экибастузе мужчина пытался сжечь себя и бывшую сожительницу

10.11.2021, 18:37 46171
ЭКИБАСТУЗ. 10 НОЯБРЯ - В Экибастузе 61-летний мужчина пытался сжечь себя и свою бывшую сожительницу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

4 ноября в полицию города Экибастуза обратилась 52-летняя горожанка с просьбой принять меры в отношении знакомого ей мужчины. Как пояснила потерпевшая, ранее полгода она проживала с 61-летним мужчиной. Позже они расстались, но он постоянно ее преследовал, выслеживал около работы и угрожал ей физической расправой, пытаясь тем самым вернуть возлюбленную", - сообщает Polisia.kz.

 
Когда отвергнутый мужчина понял, что разговор ни к чему не приведет, то решил действовать жестко. Вечером 2 октября мужчина пришел во двор к 52-летней горожанке, где облил ее и себя бензином и угрожал убийством. К счастью, женщине удалось сбежать и сообщить о случившемся родным.
 
По факту угрозы в отношении мужчины проводится досудебное расследование по статье 115 УК Республики Казахстан. 
 
 

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