В Семее, в частном жилом секторе, за сутки ликвидированы 4 пожара

Фото: ДЧС
СЕМЕЙ. 10 НОЯБРЯ - За прошедшие сутки в Семее ликвидированы 4 пожара в частном жилом секторе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО, 9 ноября, в 10.02, поступило сообщение о пожаре в поселке Бобровка, пожарными подразделениями установлено, что в частном жилом доме горели деревянные конструкции кровли. Пожар на площади 15 квадратных метров был оперативно ликвидирован. Предварительная причина пожара - несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, пояснили в ДЧС.
По этой же причине пожар произошел в районе Холодный Ключ по улице Чарская. В частном жилом доме в помещении зала горели деревянные конструкции потолочных перекрытий, мебели, дверной проем, личные вещи на общей площади 5 квадратных метров", - проинформировали в департаменте.
Третий пожар, по данным ДЧС, произошел по улице Березовая: во дворе частного жилого дома горели деревянные конструкции хозяйственной постройки на общей площади 50 квадратных метров. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Четвертый пожар возник также в частном жилом доме. Сообщение на пульт 101 поступило в 21.25. В доме по улице Пржевальского горели деревянные конструкции кровли, оконные, дверные блоки, потолочные перекрытия, мебель, личные вещи, а также навес на общей площади 138 квадратных метров. Предварительная причина пожара - нарушение требований правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации отопительной печи", - сообщили в областном департаменте.
Как сообщалось ранее, в Алматы произошел пожар в строящемся доме, а во время пожара в Центральной больнице Жезказгана погиб пациент.
Напомним также, что в Семее женщина-полицейский спасла из пожара четырех малышей.