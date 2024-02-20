19.02.2024, 18:01 57636
В Семее загорелся еще один торговый дом
Здание оцеплено сотрудниками полиции
Фото: telegram/Рolisia.kz
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Семей. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее загорелся торговый дом "Бирюса", расположенный на улице Валиханова, сообщает Рolisia.kz.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на 426 квадратных метрах произошло задымление вследствие горения подвесного потолка. 18 предпринимателей были эвакуированы", - проинформировали в полиции.
Пожарные расчеты проводят необходимые меры по ликвидации возгорания. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в начале февраля крупный пожар произошел в торговом доме "Акшын" в Семее. Позже Роман Скляр поручил установить причины пожара.
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20.02.2024, 13:29 32666
Третье за месяц отключение света произошло в Алматы
Свет обещают включить в течение двух часов
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Алматы. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алмалинского района Алматы третий раз за месяц остались без света.
Электричество отключили в квадрате улиц Толе би - Байтурсынова - Сейфуллина - Жамбыла - Желтоксан - Абая - Масанчи - Толе би, сообщили в пресс-службе "Алатау Жарық Компаниясы".
Причина отключения выясняется.
Это уже третье за месяц отключение электричества в Алмалинском районе. Ранее жители района остались без света 9 и 19 февраля.
Жители Алматы часто жалуются на коммунальные проблемы.
На прошлой неделе жители 6-го микрорайона Алматы прислали видео, на котором заснят момент падения огромной глыбы льда с крыши дома, при котором чудом никто не пострадал.
Летом прошлого года алматинцы сообщали о затоплении улиц и дворов города после проливных дождей. Очевидцы активно делились в соцсетях фотографиями и видео затопленных арыков и улиц. Также горожане жаловались на транспортный коллапс, возникший из-за ремонтных работ на дорогах.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком Латвии, население которой составляет 1,891 млн человек. На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе. Состояние инженерной инфраструктуры Алматы также не осталось без внимания главы государства. По его словам, одним из главных вызовов для страны является обеспечение качественной питьевой водой, и, как показывает практика, Алматы в этом вопросе не исключение. Глава государства подчеркнул, что частые аварийные ситуации, приводящие к отключению подачи воды в мегаполисе, указывают на необходимость безотлагательного решения данной проблемы.
Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
19.02.2024, 17:35 58511
Сотрудник акимата уволился после обвинений в избиении и преследовании алматинок
Фото: Depositphotos
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Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудник акимата Алматы, которого жительницы города обвинили в избиении и преследовании, уволился после инцидента, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
После данного инцидента Д. Омаров подал заявление об увольнении по собственному желанию с 19 февраля текущего года. Заявление было принято кадровой службой, и в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 стати 61 Закона РК "О государственной службе" Д. Омаров освобожден от занимаемой должности", - цитирует zakon.kz сообщение ведомства.
Отмечается, что в настоящее время обстоятельства данного конфликтного происшествия проверяются правоохранительными органами.
Ранее алматинки обвинили сотрудника акимата в избиении и преследовании.
18.02.2024, 17:13 100531
Женщина погибла в результате пожара в Астане
Причина пожара устанавливается
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 18 февраля, в Астане в 15.48 в микрорайоне Акбулак-3 в квартире на четвертом этаже произошел пожар на предварительной площади 20 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Пожар ликвидирован в 16.26. В квартире обнаружено тело женщины. На месте работали 13 человек личного состава и три единицы техники ДЧС. Причина пожара устанавливается.
18.02.2024, 12:32 112171
В Алматы произошел пожар в караоке
Причина пожара устанавливается
Фото: МЧС РК
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Алматы. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 февраля в 9.56 пожарные выехали на горение кровли двухэтажного здания караоке, где произошло обрушение конструкций мансарды, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Людей не обнаружено. Не допущено распространение огня на первый и второй этаж развлекательного центра и соседние здания. До прибытия пожарных администрация объекта эвакуировала троих человек
Пожар локализован в 10.43, ликвидирован в 10.49 на площади 250 кв. м. Причина пожара устанавливается.
18.02.2024, 09:37 119526
В Караганде произошел взрыв в жилом доме Дополнено
Фото: МЧС РК
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Караганда. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 03.30 в Караганде произошел взрыв в жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Произошел разрыв парового котла отопления с последующим разрушением строительных конструкций жилого дома на двух хозяев.
До прибытия противопожарной службы из квартиры № 2 самостоятельно вышли 5 человек, из них 2 ребенка.
Силами ДЧС из-под завала извлечен мужчина и передан бригаде скорой медицинской помощи.
Дополнено 18.02.2024, 10.47
Под завалами были обнаружены два пятилитровых газовых баллона, один из которых находится в взрывном состоянии. Это примерно подтверждает предположение о взрыве газа. Работы продолжаются.
17.02.2024, 19:24 155716
Пожар произошел в детском саду Семея
Открытым огнем горел второй этаж
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Семей. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В детском саду на улице Павлова в Семее произошел сильный пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт "101" ДЧС области Абай в 17.37.
По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит 2-й этаж детского сада", - сообщили в ДЧС.
Пожар локализован в 18.05, ликвидирован в 18.32.
Предварительная площадь и причина возгорания устанавливаются.
В тушении огня были задействованы 37 человек личного состава и 9 единиц техники.
Напомним, сегодня в Алматы произошел крупный пожар на складе в районе барахолки. Общая площадь пожара составила 2 тыс. 300 кв. м. Возгорание тушили более 120 пожарных в течение 6 часов.
17.02.2024, 16:32 160461
Пожар на барахолке в Алматы ликвидирован
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар на барахолке в Алматы ликвидирован в 14.58. Огонь тушили по повышенному рангу.
Общая площадь пожара составила 2 тыс. 300 кв. м, сообщает ДЧС Алматы.
Создалась угроза перехода огня на близстоящий гостиничный комплекс", - рассказали в департаменте.
Препятствия пожарным создавали припаркованные рядом автомобили, сам склад пришлось обесточить. Также на месте пожара взрывались аэрозольные газовые баллончики и лакокрасочные изделия, создалась угроза обрушения конструкций.
С объекта было эвакуировано 7 газовых баллонов: 5 по 50 литров и 2 по 25 литров", - говорится в информации.
Пожар локализован в 12.28, ликвидирован в 14.58.
Огнеборцы не допустили распространения огня на гостиницу "Ильнарус" с кафе и автомойкой, а также соседние склады с товарами, автомобили и трансформаторную подстанцию.
На месте пожара работали более 120 человек, 32 единицы техники, в том числе силы и средства "Алматы су".
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается, проводится разборка и пролив конструкций, на месте происшествия работают дознаватели", - сообщили в ведомстве.
Напомним, крупный пожар в микрорайоне Кокмайса начался сегодня утром. Загорелся один из складов с товарами. Тушение огня осложнялось тем, что на складе было много горючих материалов и газовых баллонов.
17.02.2024, 15:57 131751
В аэропортах Астаны и Алматы продолжаются задержки рейсов
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Международный аэропорт Алматы и группа компаний Air Astana сообщают, что предпринимают все усилия для восстановления расписания полетов.
16 февраля ряд рейсов был задержан в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту Алматы. В этот день из-за ливневого снега для бесперебойной очистки взлетно-посадочной полосы и противообледенительной обработки самолетов потребовалось дополнительное время. Ситуация повлияла и на прилет самолетов. Некоторые самолеты после приземления оставались на рулежной дорожке, так как все стоянки были заняты задержанными утренними и дневными рейсами международных и отечественных авиакомпаний", - говорится в информации авиакомпании.
В аэропорту Алматы сегодня задержки рейсов продолжились по цепной реакции из-за значительного увеличения суточного плана прилетов и вылетов воздушных судов.
Из-за форс-мажорных обстоятельств возникла дополнительная нагрузка на технику, трапы, автобусы, багажные транспортиры, что в свою очередь привело к несвоевременной выгрузке багажа", - отмечают в авиакомпании.
Вице-президент по наземному обслуживанию авиакомпании Air Astana Александр Небога заявил, что в данный момент службы авиакомпаний Air Astana, FlyArystan и аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы восстановить расписание в ближайшее время.
Пассажирам задержанных рейсов предоставлено питание и напитки. Более 70 пассажиров в Алматы и 90 пассажиров в Астане разместили в гостиницах. Были привлечены дополнительные сотрудники для приема звонков в сall сentre. Мы понимаем, что задержка рейсов приносит неудобства пассажирам, однако погодные условия могут серьезно повлиять на расписание авиакомпаний, так как наш приоритет - это безопасность", - рассказал Небога.
Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78
Напомним, этой ночью в аэропорту Алматы застряли порядка 750 пассажиров. Они не могли вылететь из-за погодных условий: плохой видимости, сильного снегопада и обледенения.
Непогода также стала причиной ограничения движения на 16 автодорогах республиканского значения в 9 регионах страны.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?