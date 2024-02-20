В Семее загорелся еще один торговый дом   

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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 18 февраля, в Астане в 15.48 в микрорайоне Акбулак-3 в квартире на четвертом этаже произошел пожар на предварительной площади 20 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РК.





Пожар ликвидирован в 16.26. В квартире обнаружено тело женщины. На месте работали 13 человек личного состава и три единицы техники ДЧС. Причина пожара устанавливается.