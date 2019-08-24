В Шымкенте недовольный посетитель ударил оператора ЦОНа (ВИДЕО)

Шымкент. 23 августа. Kazakhstan Today - В Шымкенте недовольный посетитель ударил оператора Центра обслуживания населения (ЦОН), передает Kazakhstan Today.

В Шымкенте мужчина ударил оператора ЦОНа за отказ в оказании услуги без документов. Инцидент произошел 22 августа, около 12.00, в ЦОНе Енбекшинского района Шымкента, куда мужчина пришел со своим знакомым для регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество. Однако когда оператор попросил мужчину предъявить удостоверение личности, то выяснилось, что талон на электронную очередь он получил по удостоверению своего знакомого. Удостоверения личности самого услугополучателя с собой не оказалось, только его копия", - сообщил директор департамента по связям с общественностью госкорпорации "Правительство для граждан" Мурат Жуманбай в Facebook.

По его словам, когда оператор отказался принимать документы на услугу без возможности идентификации, мужчина стал возмущаться и требовать, чтобы его оформили по ксерокопии удостоверения.

Еще раз получив отказ, он резко ударил оператора по лицу. Все это видели присутствовавшие в зале посетители и работники фронт-офиса. Руководитель ЦОНа вызвал наряд полиции, услугополучатель - карету скрой помощи, ссылаясь на то, что у него повысилось кровяное давление. Сотрудники полиции прибыли оперативно, они приняли заявление работника ЦОНа и зафиксировали данные мужчины. Мужчина уехал с работниками скорой помощи", - добавил Жуманбай.





Он напомнил, что это не первый случай нападения на работника ЦОНа. Аналогичный инцидент произошел в Нур-Султане в начале лета, когда мужчина, пытавшийся получить услугу за другого человека, напал на оператора Центра обслуживания населения.

Напомним, ранее в Нур-Султане задержали мужчину, напавшего на бригаду скорой помощи . Это произошло 21 августа. Бригада скорой помощи, направляясь на очередной вызов, заметила лежащего на дороге человека. Медики поспешили оказать ему помощь, но подверглись нападению с его стороны. Мужчина повел себя агрессивно, нанес удары водителю, пытался напасть на бригаду врачей, повредил машину скорой помощи.

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