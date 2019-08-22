В Нур-Султане задержали напавшего на бригаду скорой помощи мужчину

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Полицейские Нур-Султана задержали мужчину, напавшего на бригаду скорой помощи, передает Kazakhstan Today.

"21 августа, около 03.20, бригада скорой помощи, направляясь на очередной вызов, заметила лежащего на дороге человека. Медики поспешили оказать ему помощь, но подверглись нападению с его стороны. Мужчина повел себя агрессивно, нанес удары водителю, пытался напасть на бригаду врачей, повредил машину скорой помощи", - сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.

Оперативно прибывший наряд полиции, задержал и доставил мужчину в районное управление полиции УП "Сарыарка".

Согласно заключению медицинского освидетельствования, 28-летний задержанный был в состоянии алкогольного опьянения.

По факту хулиганства проводится досудебное расследование.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства