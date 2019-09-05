В Шымкенте под колесами поезда погиб трехлетний малыш

Шымкент. 4 сентября. Kazakhstan Today - 3 сентября в Шымкенте на полотне железной дороги под колесами поезда погиб трехлетний малыш, передает Kazakhstan Today.

Трагедия произошла в жилом массиве Сайрам между станциями Шымкент и Кызылсай. На месте одного из технических переходов через железнодорожное полотно в 19.39 поезд сбил 3-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте, сообщает Otyrar.kz

Как оказалось, малыш самостоятельно вышел из дома, когда взрослые были заняты своими делами, и попал под товарный состав.

"3 сентября к нам поступил сигнал о том, что между станциями Шымкент и Кызылсай под поезд попал ребенок 3 лет. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Заведено дело по 344-й статье", - сообщил следователь следственного отдела ЛОВД станции Шымкент Ердаулет Садыков.

По информации портала, несмотря на происшествие, опасный переход так и не закрыли. Ежедневно здесь в школу и обратно преодолевают железную дорогу, подвергая свою жизнь опасности, десятки местных детей. Взрослые тоже пользуются опасным проходом, ведь другого перехода через пути поблизости нет.

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