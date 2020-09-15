В СКО нетрезвый сельчанин пытался угнать скорую

Петропавловск. 14 сентября. Kazakhstan Today - В Есильском районе 37-летний сельчанин избил работника Центральной районной больницы и повредил две машины медиков, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции СКО, находясь в состоянии опьянения, он попытался угнать стоявшую во дворе больницы машину скорой помощи. Поездка закончилась на территории двора, когда врезался в припаркованный там же служебный автомобиль ВАЗ-2121. После этого мужчина избил подоспевшего водителя. Он был задержан участковым инспектором полиции, прибывшим по вызову.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Помимо этого, в отношении сельчанина составлен протокол по части 3 статьи 608 Кодекса РК об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Досудебное расследование будет продолжено после того, как нарушитель отбудет 20 суток административного ареста. Процессуальное решение по факту избиения водителя будет принято после судебно-медицинской экспертизы.

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