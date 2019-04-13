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В столичном аэропорту задержали гражданина Узбекистана с поддельной печатью миграционной полиции

12.04.2019, 13:02 5995
Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - В столичном аэропорту задержали гражданина Узбекистана с поддельной печатью миграционной полиции, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе пограничного контроля в аэропорту Нурсултан Назарбаев на рейсе HY 722 Нур-Султан - Ташкент у гражданина Узбекистана 1996 года рождения обнаружен поддельный оттиск печати органов миграционной полиции (регистрация до 13 мая 2019 года). Нарушитель задержан, сообщила пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.
 
Подобные факты зафиксированы и в пункте пропуска "Жибек жолы" на участке Сарыагашского пограничного отряда. Здесь задержаны три гражданина Республики Узбекистан с поддельными оттисками печатей органов миграционной полиции Алматинской области.
 

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