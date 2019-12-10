Талдыкорган. 9 декабря. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане психически нездоровый мужчина с топором напал на пассажирский автобус, передает Kazakhstan Today.

Факт был зарегистрирован 6 декабря в поселке Еркин. Из поступившей в полицию информации следовало, что неизвестный мужчина, вооружившись топором, напал на пассажирский автобус и побил стекла городской маршрутки", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Как установили полицейские, инцидент произошел на конечной остановке. От действий хулигана никто из пассажиров не пострадал. Информация с фото об инциденте разлетелась по соцсетям.

По данному факту возбуждено уголовное расследование, были организованы мероприятия по поиску хулигана.

Вчера, 8 декабря, полицейские Талдыкоргана установили подозреваемого, который был доставлен в городскую полицию. Задержанный 49-летний мужчина оказался психически неуравновешенным, официально стоящим на медицинском учете. Необходимые следственные действия, включая опознание подозреваемого, проведены. Топор также обнаружен и изъят", - проинформировали в пресс-службе.

В полиции также отметили, что с учетом неадекватных действий задержанный мужчина помещен в региональный психоневрологический диспансер.

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