В Туркестанской области и Шымкенте из-за сильного дождя подтопило дома и более 500 дворов

Туркестан. 14 мая. Kazakhstan Today - В Енбекшинском районе Шымкента из-за сильных дождей подтопило дворы и жилые дома, властям пришлось эвакуировать 300 человек, передает Kazakhstan Today.

В результате сильных осадков и сброса воды из Толебийского района Туркестанской области произошло подтопление 24 жилых домов и 60 дворовых участков в населенном пункте Елтай (уровень воды 20-50 сантиметров), разрушено 5 хозяйственных построек", - сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД РК.

По данным ведомства, еще вчера в городском ДЧС был создан штаб по ликвидации подтоплений.

Силами ДЧС, местных исполнительных органов, а также воинской части Нацгвардии производится очистка, углубление, а также руслонаправление арыков. В настоящее время откачано 7 тыс. кубометров воды", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в связи с подмывом берега реки Бадам и угрозой подтопления шести жилых домов, из зоны подтопления эвакуировано 300 человек (124 детей). 294 человека размещены у родственников, шестеро жителей разместились в эвакуационном пункте на базе СШ №119.

Подготовлено четыре вспомогательных эвакуационных пункта (СШ №97, 105, 120, 126). Задействованы силы и средства 279 человек и 64 единиц техники: ДЧС (133 сотрудника, 10 единиц техники и 19 мотопомп), МИО (46 сотрудников, 31 единица техники), войсковая часть (100 сотрудников, 4 единицы техники)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время (по состоянию на 13.00 сегодняшнего дня) вода проходит без затопления дворовых участков и домов. Во всех затопленных ранее дворовых участках и домах воды нет. Ведется откачка остатков воды из дворовых участков.

По данным ДЧС области, в результате поднятия уровня воды в реке Каскасу в Толебийском районе произошло затопление четырех домов, 376 дворовых территорий, размыло четыре моста местного значения, погибло восемь голов КРС и МРС. В районном центре, городе Ленгере, подтоплено 20 дворов.

Проведена частичная эвакуация жителей села Султан Рабат в Ленгере, где организован эвакуационный пункт на 150 человек на базе профессионально технического колледжа.

В Казыгуртском районе подтоплено шесть дворов и прилегающая территория поликлиники "Семби" в поселке Каржан. Из сельского округа Сабыра Рахимова силами ДЧС Туркестанской области проведена частичная эвакуация населения. В село Кокибел вывезено 133 человека, из них 45 детей. Все эвакуированные разъехались по родственникам. В зоне подтопления проводятся работы по очистке арыков.

В Байдибекском районе в результате перелива воды из канала Туракты в сельском округе Акбастау в воде оказались 13 дворовых территорий трех населенных пунктов. Уровень воды достигает 20 сантиметров. Силами ДЧС из села Туракты эвакуировано 55 человек, из них 18 детей, в эвакопункт СШ имени Ш. Валиханова в селе Акбастау.

В ДЧС Туркестанской области создан оперативный штаб из сотрудников департамента, местных исполнительных органов и полиции. Для ликвидации последствий затопления привлечено 612 специалистов, 84 единицы спецтехники и 47 мотопомп, сообщает региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

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