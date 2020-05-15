Сотни человек эвакуированы в Туркестанской области из-за подтопления домов

Шымкент. 14 мая. Kazakhstan Today - Из-за сильных ливневых дождей в селах Туркестанской области, Ленгере и Шымкенте подтопило более сотни домов, передает Kazakhstan Today.

В среду, в 19.14, поступило сообщение о том, что в населенном пункте Елтай Енбекшинского района в результате обильных осадков начала поступать вода. Были подтоплены дворовые участки, где уровень воды составлял около 20-50 сантиметров. Была нарушена арычная система, вследствие чего подтоплены дворовые участки жилых домов. Всего было подтоплено 60 домов, разрушено 3 хозяйственные постройки, пишет Otyrar.kz .

В проведении аварийно-спасательных работ были задействованы 57 сотрудников, 14 единиц техники и 14 мотопомп МП-100. Силами ДЧС производилась откачка воды, силами коммунальных служб местных исполнительных органов очистили арыки.





Для доставки людей в эвакуационные пункты оперативно организовали общественный транспорт. Мобильная группа департамента по ЧС с помощью громкоговорителей оповестила жителей населенного пункта Елтай об эвакуации. Из подтопленных 60 домов организована эвакуация людей. В сборно-эвакуационный пункт №41 на базе средней школы №119, расположенный в жилом массиве Маятас, было эвакуировано 150 человек, около 150 человек разместились у родственников. Жертв и пострадавших нет. Дополнительно были подготовлены еще 4 эвакопункта.

Ночью поступило сообщение о том, что в Енбекшинском районе, на улице Гаухар тас Откормсовхоза, в результате сильных осадков произошел разлив реки Бадам. В связи с обрушением берега реки создалась угроза разрушения двух жилых домов. Их жителей эвакуировали в среднюю школу №84 в села Бадам-1. Жертв и пострадавших нет.

В Шымкенте в дежурную службу 112 поступило 28 обращений от граждан о подтоплении дворовых участков, на все вызовы оперативно выезжали сотрудники и производили откачку воды. Всего откачано 973 кубометров воды. Было задействовано 97 человек личного состава, 23 единиц техники.

Кроме того, 13 мая, в 21.45, поступило сообщение о том, что в Толебийском районе Киелитасского сельского округа, в селах Султан-Рабат, Сауран и Достык, ливневая вода залила дворы 77 жилых домов. Жителей эвакуировали в колледж N8 города Ленгера и обеспечили всем необходимым.





Также 13 мая, около 20.00, в Байдибекском районе из-за выпадения осадков в населенном пункте Акбастауского сельского округа, канал Тынарык был разрушен в 4 местах, началось подтопление сел. На место происшествия выехали аким района Е. Шарипбеков и сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям. Большинство жителей эвакуированы в среднюю школу имени Ш. Уалиханова в селе Акбастау. Число подтопленных домов растет. Идет откачка воды из дворов.

На месте происшествия работают 48 сотрудников пожарной части, 23 сотрудника районного акимата, 16 сотрудников районного отдела полиции, 10 единиц техники и 8 мотопомп.

Вместе с тем 13 мая, около 19.30, на узел связи пожарной части Казыгуртского района от жителей сельских округов Алтынтобе, Жигерген поступило сообщение о том, что их дворы заливают дождевые воды. На место происшествия выехали сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям Казыгуртского района и акимата района. В селе Кокибель 27 семей были эвакуированы в местную школу. На месте происшествия работают 30 сотрудников пожарной части, 15 сотрудников акимата района, сельского округа, 6 единиц техники и 5 мотопомпы.

В Сайрамском районе селе Аксукент, Карасу, Карабулак, Манкент вода тоже залила дворы. В целях предупреждения и недопущения чрезвычайных ситуаций на территории района, управлением по чрезвычайным ситуациям района и акимами сельских округов были проведены профилактические мероприятия.

Сегодня пришло новое штормовое предупреждение: 14 мая в Туркестанской области ожидаются местами сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер западный местами до 15-20 метров в секунду.

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