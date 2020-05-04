Туркестан. 3 мая. Kazakhstan Today - В Туркестанской области подтоплено еще одно село, эвакуирован 1451 человек. передает Kazakhstan Today.

3 мая, с пяти часов, со стороны населенного пункта Фердоуси, где подтоплено 250 домов, начала прибывать вода в населенный пункт Оргебас Жанажолского сельского округа. Расстояние между населенными пунктами - 3 километра. К 08.00 прибывшая вода подтопила весь населенный пункт Оргебас (194 домов)", - сообщили в Региональной службе коммуникаций Туркестанской области.

По информации РСК, население - 1451 человек - полностью эвакуировано. Пострадавших и жертв нет.

По данным РСК, в районе еще имеется ряд населенных пунктов, подверженных риску затопления. Одним из них является село Фердоуси. В настоящее время в селе затоплена территория общеобразовательной сельской школы и шесть жилых домов. Водой заполнен и внутренний коллектор села. Главный мост длиной 10 и шириной 6 метров, ведущий к аулу Женис, полностью смыт.





Кроме того, затоплены 28 гектаров хлопковых полей в селе Нурлыжол. В целом в трех сельских округах пострадали 1682 гектара посевов. По предварительным прогнозам, стоимость ущерба оценивается в 181,1 млн тенге. Также в четырех населенных пунктах зарегистрировано 5335 голов скота, из которых пострадали 799 животных, а 249 - погибли. В настоящее время ветеринары эвакуируют уцелевший домашний скот.





Ранее сообщалось об эвакуации 5400 человек из подтопленных сел в Туркестанской области. 1 мая из-за смыва нижней части дамбы Сардобинского водохранилища произошел разлив водной массы на территории Сардобинского района в Узбекистане. Для снижения основного потока воды узбекской стороной были открыты шлюзы в сеть оросительных каналов. В результате водой наполнились приграничные коллекторы Махтааральского района Туркестанской области, что привело к выходу воды из каналов и подтоплению населенных пунктов Женис и Жана Турмыс.

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