В Улытауском районе ликвидированы все степные пожары

КАРАГАНДА. 9 ИЮЛЯ - В Улытауском районе Карагандинской области стабилизировалась ситуация с природными пожарами, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Все пожары полностью потушены. Их общая площадь составила 36 тыс. 538 гектаров", - сообщает пресс-служба ДЧС Карагандинской области.

На территории двух сельских округов Улытауского района - Жангельдинского и Актастинского - сгорела сухая трава на площади 28 тыс. гектаров. Пожар был локализован 7 июля, в 18.10, и ликвидирован 8 июля, в 21.00. В Кольском сельском округе, в 20 километрах к северу от села Свинцово, 4 июля, в 19.20, на площади 4700 гектаров загорелась сухая трава. Пожар был локализован 7 июля, в 17.20, и ликвидирован 8 июля, в 21.00. В том же сельском округе, но в 50 километрах к северо-востоку от села Свинцово сгорело 3500 гектаров сухой травы. Пожар был ликвидирован 8 июля, в 21.00. В 70 километрах к западу от села Сарлык Амангельдинского сельского округа загорелась сухая трава на площади 3600 гектаров. Пожар был ликвидирован 8 июля, в 21.00. Всего в тушении пожара было задействовано 540 человек и 70 единиц техники".

По информации ДЧС, быстрому распространению огня способствовали жаркая погода и сильный ветер.

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