26.12.2024, 10:53 61051
В управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших в результате авиакатастрофы
Фото: Управление здравоохранения Мангистауской области
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Актау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении здравоохранения Мангистауской области рассказали о состоянии пострадавших в результате авиакатастрофы, передает корреспондент агентства.
Сейчас под наблюдением находятся 20 пациентов, из них шестеро в реанимации: пятеро в ЦОР МОБ и один в реанимации МОДБ. Из ЦОР МОБ двое пациентов переведены в отделение травматологии", - проинформировали в управлении.
Кроме того, по данным ведомства, с пострадавшими и родственниками работает бригада психологов.
Все пациенты получают лечение в полном объеме согласно протоколу диагностики и лечения Министерства здравоохранения РК. Следственными органами проведена работа по установлению личности двух пациентов, одна из них идентифицирована, установлено гражданство Азербайджана", отметили в управлении.
Также по линии санитарной авиации из города Астаны прибыли высококвалифицированные специалисты Национального координационного центра экстренной медицины и ведущих Республиканских центров. Помимо вышеуказанных специалистов также прибыл спецборт Минздрава и МЧС РФ, бригада санавиации Республики Азербайджан. Проведен обход всех пострадавших, тактика ведения согласована.
Сообщается, что 26 декабря утром борт санитарной авиации центрального аппарата МЧС России эвакуировал в Москву девять граждан РФ, пострадавших в авиакатастрофе.
Вчера в Актау прибыл борт центра медицины катастроф из России, чтобы оказать помощь пострадавшим в авиакатастрофе. Сегодня они отправились обратно в Москву вместе с девятью соотечественниками, получившими травмы различной степени тяжести. Российскую делегацию провожали представители Ассамблеи народа Казахстана, аксакалы и молодежь, во главе с акимом города Актау Абилкаиром Байпаковым", - сообщили в областном акимате.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, на борту находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
Напомним, с места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. Личности троих граждан устанавливаются. В областную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет.
МЧС опубликовал список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
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27.12.2024, 17:09 4271
Росавиация: самолет AZAL не смог приземлиться в Грозном из-за режима "Ковер"
В день катастрофы обстановка в районе аэропорта Грозного была весьма сложной
Фото: МЧС РК
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Москва. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что самолет Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
Его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ", - сообщает РИА Новости.
Кроме того, сообщается, что в день катастрофы обстановка в районе аэропорта Грозного была весьма сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости.
Также отмечается, что командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, на борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
Напомним, с места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана. Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.
27.12.2024, 16:44 6216
Представители завода Embraer прибыли в Казахстан для расследования авиакатастрофы под Актау
В ближайшие дни ожидается прибытие CENIPA
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Актау. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из Бразилии в Актау прибыли назначенные представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
Комиссией по расследованию намечены дальнейшие работы на месте авиационного происшествия.
Также в ближайшие дни ожидается прибытие CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия)", - говорится в сообщении Минтранса.
Напомним, утром 25 декабря в Казахстане, близ аэропорта Актау, потерпел крушение рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, из них выжили 29. В настоящее время в больнице Мангистауской области остаются шесть пострадавших, один из них - в крайне тяжелом состоянии.
14 граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, и 20 членов делегации Азербайджана, прибывшие в Актау, вернулись в свою страну.
Авиакомпания Azerbaijan Airlines пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате крушения самолета компании близ Актау.
27.12.2024, 11:48 11771
По факту гибели нефтяника на месторождении Северные Бузачи возбудили уголовное дело
Коллеги погибшего сообщили, что глава компании постоянно игнорирует многочисленные обращения глав цехов и подразделений с просьбами создать безопасные и благоприятные условия труда
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Мангистау. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По факту гибели нефтяника на месторождения Северные Бузачи в Мангистауской области возбудили уголовное дело, сообщает Lada.
На скважине NB-10107-4H произошел несчастный случай с оператором по добыче нефти и газа 4-го разряда Ахметовым Досаном, 1988 года рождения. На основании данных GPS, в 09.53 он прибыл на объект для выполнения обхода. В 11.15 был обнаружен без признаков жизни возле работающей нефтяной качалки. 25 декабря 2024 года утром комиссия по расследованию несчастного случая выезжала на место происшествия", - рассказал агентству руководитель управления государственной инспекции труда Мангистауской области Нурали Баулыбаев.
По его словам, на месторождении провели осмотр места происшествия, внешний осмотр оборудования, произвели тестовый запуск нефтяной качалки, осмотрели прилегающую территорию для выявления возможных факторов, способствовавших происшествию, а также опросили очевидцев.
У погибшего осталось трое детей.
Его коллеги записали видеообращение, в котором выразили обеспокоенность в связи с трагическим случаем.
Каждый из нас ежедневно работает на опасных производственных объектах, подвергая себя риску ради выполнения трудовых обязанностей. Мы не только работники, но и кормильцы. Мы не можем оставаться равнодушными, когда безопасность на рабочих местах подвергается сомнению", - заявили работники.
Они потребовали встречи с генеральным директором компании "Бузачи Operating LTD" для обсуждения причин происшествия и разработки необходимых мер по обеспечению безопасных условий труда, а также призвали госорганы и прокуратуру обратить внимание на данную ситуацию.
По их словам, глава компании постоянно игнорирует многочисленные обращения глав цехов и подразделений с просьбами создать безопасные и благоприятные условия труда.
27.12.2024, 11:40 12536
Крушение самолета близ Актау: в больнице остаются шесть пострадавших Дополнено
Трое находятся в тяжелом состоянии
Фото: Depositphotos
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Актау. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В больнице остаются шесть пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау, сообщает управление здравоохранения Мангистауской области.
Один из них находится в очень тяжелом состоянии. Трое находятся в тяжелом состоянии. Два пациента продолжают лечение в травматологическом отделении", - проинформировали в управлении.
По данным ведомства, из 6 пациентов, получающих лечение в областной многопрофильной больнице, 3 - азербайджанцы, 3 - граждане Кыргызстана.
Дополнено 27.12.2024, 12.02
Авиакомпания Azerbaijan Airlines выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате крушения самолета компании близ Актау.
Каждому из пассажиров и пострадавшим на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку - Грозный, потерпевшего крушение 25 декабря 2024 года на территории Республики Казахстан, выписано по 20 000 манатов (более 6 миллионов тенге. - Прим. ред.), а семье каждого из погибших назначена компенсация в размере 40 000 манатов (более 12 миллионов тенге. - Прим. ред.)", - проинформировали в авиакомпании.
Кроме того, отметили в пресс-службе, все пассажиры получат соответствующую страховую выплату, которая применяется в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и передовой международной практикой.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, на борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
Напомним, с места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана. Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.
27.12.2024, 10:11 16106
Около 50 лошадей погибли в озере в Карагандинской области
Фото: сриншот из видео
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Караганда. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области 47 голов лошадей, находившихся на вольном выпасе, утонули в озере, сообщает Polisia.kz.
В полицию Каркаралинского района поступили заявления от жителей одного из населенных пунктов о пропаже принадлежащих им животных. К поиску пропавшего табуна были привлечены сотрудники полиции и добровольцы из числа местных жителей. Было организовано около 10 поисковых групп, которые обследовали территорию на автомашинах и верхом. Поисковые мероприятия охватили не только Каркаралинский район, но и соседние районы, а также Баянаульский район Павлодарской области. В результате поисков загадка исчезновения табуна разрешилась. На одном из степных озер обнаружено 47 лошадей", - проинформировали в полиции.
По предварительной версии, ночью табун, перемещаясь по степи, вышел на замерзшее озеро. Из-за недостаточной толщины льда животные провалились под воду.
Департамент полиции Карагандинской области напоминает владельцам сельскохозяйственных животных о необходимости контроля за выпасом.
26.12.2024, 18:38 41731
Крушение самолета близ Актау: опознаны тела 10 погибших
Фото: МЧС РК
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Актау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Опознаны тела 10 погибших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
Из 38 погибших опознаны 10 человек: 3 гражданина Казахстана, 3 России и 4 Азербайджана. Работа по идентификации остальных продолжается. В медицинских учреждениях остаются 20 пострадавших. Все 29 госпитализированных опознаны", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, ожидается вылет двух бортов азербайджанской делегации с 14 пострадавшими.
На месте происшествия работают 235 человек личного состава, задействовано 98 единиц техники, два кинологических расчета МЧС, специалисты ЦМК МЧС РК, а также сотрудники ДП и МИО", - добавили в министерстве.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, на борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
Напомним, с места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана. Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.
26.12.2024, 11:42 56186
Крушение самолета в Актау: поиски завершены
Фото: МЧС РК
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Актау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На месте крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау продолжаются работы по разбору конструкций.
По уточненным данным, обнаружено 38 тел погибших, которые доставлены в центр судмедэкспертизы, среди них 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа. Опознаны тела 7 человек. Также вчера в результате поисковой группой спасателями МЧС обнаружен черный ящик. Было организовано круглосуточное дежурство на месте происшествия", - сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
В ликвидации последствий задействованы 306 человек, 101 единица техники, 2 воздушных судна и 6 кинологических расчетов. В работах участвуют сотрудники МЧС, МВД, МО НГ, а также работники негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы, а также МЧС Азербайджана.
Психологи Центра медицины катастроф продолжают оказывать помощь родственникам, прибывающим в Актау", - добавили в МЧС.
В городе также находится правительственная комиссия по расследованию причин аварии.
На телефоны горячей линии поступило 1063 обращения.
В медучреждениях Актау находятся 29 пострадавших, в том числе трое несовершеннолетних.
В управлении здравоохранения Мангистауской области рассказали об их состоянии. В настоящее время шестеро пострадавших пассажиров находятся в реанимации, двое пациентов переведены в отделение травматологии.
Дополнено 26.12.2024, 12.55
Премьер-министр Олжас Бектенов заслушал отчет заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева о работе правительственной комиссии на месте авиакатастрофы, сообщает пресс-служба кабмина.
Спасательные службы завершили поиски. Госпитализированы 29 человек, 38 человек погибли в результате крушения самолета. Всем пострадавшим проведены необходимые исследования. После стабилизации состояния пациенты были госпитализированы по профилям, получают лечение в полном объеме. Также по линии санавиации из Астаны прибыли высококвалифицированные специалисты из Национального центра экстренной медицины и ведущих республиканских центров. Помимо казахстанских специалистов также прибыл спецборт МЧС РФ и бригада санавиации Республики Азербайджан. Прибывают родственники пострадавших и погибших, им оказывается необходимое содействие акиматом области по трансферту, размещению и питанию. Работают бригады психологов", - доложил Бозумбаев.
Министерство транспорта РК работает совместно с правительством Азербайджана. Завтра ожидается прибытие авиационных властей Бразилии и компании Embraer. В Тупкараганском районе действует режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.
Пострадавшим в полном объеме предоставляется медицинская помощь, родным и близким погибших оказываются необходимые меры поддержки. Функционируют телефоны горячей линии, поступило свыше тысячи звонков.
В свою очередь Бектенов выразил соболезнования родным и близки погибших в авиакатастрофе и поручил усилить авиационную безопасность.
Это печальное событие говорит о том, что нам тоже надо принять определенные меры по безопасности полетов. В первую очередь, необходимо провести внеплановую ревизию и взять на особый контроль техническое состояние аэропортов и воздушных судов. В рамках проводимых мероприятий нужно перепроверить квалификацию, допуски и компетентность экипажей воздушных судов наших авиакомпаний. В целях оперативного реагирования на авиапроисшествия надо усовершенствовать механизм аварийно-спасательных работ и обеспечить скоординированную работу заинтересованных государственных органов. Из этой ситуации нужно сделать правильные выводы с выработкой конкретных рекомендаций для недопущения подобного в будущем", - подчеркнул премьер.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, на борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
Напомним, с места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. Личности троих граждан устанавливаются. В областную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет.
МЧС опубликовал список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.
26.12.2024, 08:57 67151
МЧС опубликовал список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана
Фото: МЧС
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Актау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате авиакатастрофы погибли шесть граждан Казахстана, сообщили в Министерстве по ЧС РК.
Информация по гражданам Республики Казахстан погибшим в авиакатастрофе:
Тулесинов Сандибек Екибаевич, 1988 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене;
Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 1985 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене;
Махсудова Галина Растамбековна, 1978 года рождения, уроженка Мангистауской области, проживала в Актау;
Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 1975 года рождения, уроженка Алматы, проживала в Астане;
Сын Г. Шаймерденовой - Жумагат Эльдар, 2013 года рождения, проживал в Астане;
Джутаева Салима Аманжоловна, 1995 года рождения, уроженка Костанайской области, проживала в Караганде.
Напомним, с места крушения пассажирского самолета близ Актау в медицинские учреждения области доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. Личности троих граждан устанавливаются. Из них 11 пациентов в реанимации. В областную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет.
Вчера правительственная комиссия во главе с вице-премьером прибыла в Мангистаускую областную многопрофильную больницу, сообщила пресс-служба правительства.
Канат Бозумбаев поручил ответственным лицам обеспечить качественное лечение и надлежащий уход, а также сообщил, что в Актау прибыла команда высококвалифицированных специалистов из ведущих научных медицинских центров страны. В их составе - реаниматологи, травматологи, хирурги, комбустиологи и другие специалисты.
Далее Канат Бозумбаев встретился с правительственной делегацией из Азербайджана. Вице-премьер переговорил с министром по чрезвычайным ситуациям Кямаледдином Гейдаровым и министром цифрового развития и транспорта Рашадом Наби Оглу Набиевым. Представители правительственной делегации из Азербайджана поблагодарили народ Казахстана за оказываемую помощь.
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