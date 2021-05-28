В Уральске перевернулась машина скорой с беременной женщиной

УРАЛЬСК. 27 МАЯ - Авария произошла 27 мая на пересечении улиц Тюленина и Шолохова. На перекрестке столкнулись машина скорой помощи и Toyota Alphard, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам водителя скорой, он ехал с включенными сигналами по улице Шолохова в сторону улицы Датова, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

В машине находились беременная женщина и фельдшер. Горел зеленый свет светофора, все машины пропускали меня, и только белая Toyota не остановилась. Она ехала со стороны улицы Тюленина в сторону проспекта Абулхаир хана. Toyota ударила меня в заднее колесо, мою машину развернуло, и я опрокинулся. С фельдшером вроде все в порядке, а вот беременную женщину пришлось отправить на другой машине скорой", - рассказал водитель.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что беременной женщине требовалась консультация кардиолога, поэтому ее везли в областной кардиоцентр в сопровождении медицинской сестры больницы.

По информации ведомства, беременная и медсестра получили небольшие ушибы. Прибывшая другая бригада скорой помощи транспортировала беременную женщину вместе с медсестрой в областной перинатальный центр.

Медики провели обследование, состояние женщины удовлетворительное, плод тоже не пострадал. Тем не менее она госпитализирована для постоянного медицинского наблюдения, так как срок беременности 35-36 недель, во избежание возможных негативных последствий. Водитель не пострадал, - сообщили в облздраве.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что на месте работают сотрудники полиции. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

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