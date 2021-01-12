Усть-Каменогорск. 11 января. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске горит многоэтажное здание, к настоящему времени огонь локализован, передает Kazakhstan Today.

Пожар возник на 4-м этаже здания на улице Карла Либкнехта. По прибытии пожарных подразделений по повышенному номеру выезда обнаружено, что горит натяжной потолок. По предварительным данным, площадь горения составила 250 квадратных метров. В 17.09 огонь локализован, пишет altaynews.kz .

Спасатели незамедлительно организовали эвакуацию находящихся на этаже граждан. Трех человек пожарные спасли.

В тушении задействовано 37 человек личного состава и 12 единиц техники.

ДЧС ВКО напоминает владельцам объектов о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности: иметь первичные средства пожаротушения в исправном состоянии и необходимом количестве; персоналу объекта вовремя проходить инструктаж безопасности; уделять внимание состоянию путей эвакуации на объекте и автоматической пожарной сигнализации.

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