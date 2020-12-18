В Усть-Каменогорске на месте пожара в двухэтажном доме найдены тела женщины и ребенка

Усть-Каменогорск. 17 декабря. Kazakhstan Today - На месте пожара в двухэтажном доме на улице Гастелло в Усть-Каменогорске обнаружены тела женщины и ребенка, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области проинформировали, что при разборе конструкций дома после пожара спасателями обнаружены два тела - женщины и ребенка.

Личности погибших устанавливаются. На месте происшествия проводятся следственные мероприятия", - рассказали в пресс-службе.

По информации YK-news.kz 16 декабря, около 15.00, произошел пожар в двухэтажном доме на улице Гастелло. Площадь возгорания составила 432 квадратных метра. Все квартиры непригодны для проживания.

Жильцы самостоятельно покинули дом. Две женщины 1966 и 1959 годов рождения, а также 12-летний ребенок были госпитализированы.

Заключение испытательной пожарной лаборатории ГУ "СПиАСР" ДЧС ВКО показало, что причиной пожара является поджог", - отметили в ведомстве.

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