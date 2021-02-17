В Усть-Каменогорске подростков эвакуировали с побережья Ульбы

Усть-Каменогорск. 16 февраля. Kazakhstan Today - Трое подростков оказались на противоположном берегу реки, но вернуться назад самостоятельно не смогли, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz , дети по мосту перебрались на другой берег реки и собирались "кататься на льдинах". Подростки замерзли, а идти назад тем же путем было далеко, поэтому самый старший перешел реку вброд и обратился за помощью в ближайшее подразделение спасателей.

Спасатели на лодке эвакуировали детей. С признаками переохлаждения несовершеннолетних доставили в больницу.

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