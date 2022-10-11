В Усть-Каменогорске произошел пожар на территории маслозавода

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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На Астанинском водохранилище найдено тело одного из пропавших рыбаков, поиски второго рыбака продолжаются, сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

Двое мужчин, 1972 и 1975 года рождения, пропали вчера на Астанинском водохранилище при ловле рыбы на моторной лодке при неизвестных обстоятельствах. Оба жители Темиртау.

На поисково-спасательные работы были отправлены шесть человек личного состава ДЧС, двое полицейских, волонтеры и плавсредства, одно из которых оборудовано эхолотом.

В настоящее время ведутся поиски второго мужчины.

В ДЧС напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при ловле рыбы, основные из них - не рыбачить в нетрезвом состоянии и надевать спасательные жилеты.