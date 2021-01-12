В Усть-Каменогорске женщины пытались выпрыгнуть с четвертого этажа горящего медцентра

Усть-Каменогорск. 11 января. Kazakhstan Today - В соцсетях появилось видео, как женщины пытаются выпрыгнуть с четвертого этажа горящего медицинского центра, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает YK-news.kz, возгорание произошло в четырехэтажном здании на улице Карла Либкнехта, 17.
Обнаружено загорание натяжного потолка. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Трех человек спасли, еще нескольких эвакуировали", - сообщили в ДЧС ВКО.
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