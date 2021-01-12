В Усть-Каменогорске женщины пытались выпрыгнуть с четвертого этажа горящего медцентра

В условиях аномальных погодных явлений со значительным ухудшением погоды в виде интенсивного гололедообразования, дождя и снега произошло отключение высоковольтной линии электропередачи напряжением 220 киловольт "Индер-Атырау", с отделением Атырауской и Мангистауской областей на изолированную работу.