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В Усть-Каменогорске женщины пытались выпрыгнуть с четвертого этажа горящего медцентра

11.01.2021 6076
Усть-Каменогорск. 11 января. Kazakhstan Today - В соцсетях появилось видео, как женщины пытаются выпрыгнуть с четвертого этажа горящего медицинского центра, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает YK-news.kz, возгорание произошло в четырехэтажном здании на улице Карла Либкнехта, 17.
 

Обнаружено загорание натяжного потолка. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Трех человек спасли, еще нескольких эвакуировали", - сообщили в ДЧС ВКО.


 

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