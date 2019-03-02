В Жанаозене семилетний ребенок ночью на стройке упал с четырехметровой высоты

Актау. 1 марта. Kazakhstan Today - В Жанаозене семилетний ребенок выжил после падения с четырехметровой высоты, передает Kazakhstan Today.

Благодаря усилиям врачей, упавшего семилетнего мальчика спасли. Сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое, сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Как пишет Lada.kz , инцидент произошел в ночь на 28 февраля. По словам родителей, их сын, играя на стройке, упал с высоты четырех метров и ударился о камень.

Пациент - мальчик 2012 года, с диагнозом: "Тяжелая открытая черепно-мозговая травма, вдавленный перелом лобной кости, кортикальный ушиб левой лобной доли. Ушибленная рана лобной области". Из областной детской больницы в Жанаозен в экстренном порядке выехал детский нейрохирург Ербол Кенжевалов. Произведена первичная хирургическая обработка раны, наложены швы", - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

По словам врача, могут быть вторичные осложнения, такие, как нагноения послеоперационной раны, менингит или вентрикулит - из-за сильного загрязнения раны от песка и грязи.

Почему ребенок ночью играл на стройке - не сообщается.

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