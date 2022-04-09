В Жанаозене тепловоз врезался в легковой автомобиль

КОКШЕТАУ. 8 АПРЕЛЯ - Ночью 7 апреля в квартире барачного дома произошел пожар, на место вызова прибыл пожарный расчет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В течение 20 минут пожар был ликвидирован, в доме было обнаружено тело хозяина квартиры 1973 года рождения, сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.
По словам соседей, мужчина не работал, злоупотреблял спиртными напитками, состоял на учете как ведущий асоциальный образ жизни. Он разжигал в доме костер, так как печь была разобрана, квартира была отключена от электричества, мебель и предметы интерьера отсутствовали, комнаты в доме были забиты бытовым мусором.
На месте работает следственно-оперативная группа управлении полиции Кокшетау. В целях установления причины пожара назначена исследовательская пожарная лаборатория ГУ "СПиАСР" ДЧС Акмолинской области, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Крупный пожар произошел в частном секторе Алатауского района Алматы
08.04.2022, 16:25 8176
Фото: ДЧС
АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Крупный пожар произошел в частном секторе Алатауского района Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
8 апреля в 12.28 в ДЧС поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Теректы Алатауского района. В ходе разведки первые подразделения установили горение хозяйственных и надворных построек двух владельцев открытым пламенем на общей площади 290 квадратных метров с переходом на кровлю близрасположенного 2-этажного жилого дома.
По данным ДЧС, была проведена разведка на наличие людей и введены стволы на тушение пожара и защиту соседних домов.
Пожарные сообщили, что на месте происшествия удаленность пожарных гидрантов составила 800 метров, поэтому незамедлительно был организован подвоз воды пожарными автоцистернами и водовозами "Алматы тазалык", тем самым обеспечена бесперебойная подача воды", - уточнили в департаменте.
В тушении пожара были задействованы 11 единиц техники и более 40 человек личного состава и служб взаимодействия.
Принятыми мерами достигнута локализация по пожару 13.43, в 14.06 - ликвидация. Жертв и пострадавших нет.
В Актюбинской области спасли кошку, которая долгое время провела на дереве из-за паводков
08.04.2022, 12:38 11396
Фото: instagram/tjm_mchs
АКТОБЕ. 8 АПРЕЛЯ - В Уилском районе спасли кошку, которая из-за паводков продолжительное время находилась на ветке дерева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Видео спасения из водяного плена кошки опубликовано на странице Министерства по чрезвычайным ситуациям РК в Instagram.
6 апреля в 23.40 уровень воды в реке Уил стал угрожающим, появился риск подтопления села Екпетал в Уилском районе. Было решено эвакуировать 205 человек, сообщает региональное издание "Диапазон".
По данным издания, женщин и детей перевезли в райцентр Уил. Из села отогнали в безопасное место 236 коров, 453 барана и 28 птиц. На месте остались 50 мужчин и сотрудники полиции. Сейчас в селе идут работы по укреплению берега.
Районный отдел по ЧС перевели на усиленный режим несения службы. Из Актобе прибыли на помощь 26 человек и спецтехника.
В Павлодаре первоклассник попал в больницу после отравления марганцовкой в школе
08.04.2022, 12:02 12481
ПАВЛОДАР. 8 АПРЕЛЯ - Первоклассник одной из школ Павлодара, оставшись без присмотра педагога, открыл шкаф, где нашел бутылек марганцовки и насыпал себе в рот, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Обнаружив ребенка, сотрудники школы вызвали скорую, а школьная медсестра стала промывать ребенку рот. Об отравлении ребенка в школе сообщили в департаменте полиции. Оказалось, что инцидент произошел еще 1 марта, информирует портал pavon.kz.
Мальчика 2013 года рождения в 13.00 доставили в приемный покой областной детской больницы с диагнозом "токсическое действие марганца и его соединений". Ребенку промыли желудок, его осмотрел педиатр. Состояние мальчика при поступлении средней тяжести из-за симптомов экзотоксикоза. Мама от госпитализации отказалась, мальчика направили на амбулаторный уровень наблюдения", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
По словам полицейских, по факту отравления первоклашки проводится досудебное расследование по статье 141 УК Республики Казахстан (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).
Установлено, что за несколько дней до случившегося воспитатель этого класса взяла марганцовку у медицинского работника школы, чтобы обработать раны на ногах и руках у другого ученика. Затем в спешке убрала бутылек с марганцовкой в шкаф рабочего стола, так как хотела отдать утром медсестре", - сообщили в пресс-службе ДП.
По этому факту назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре ребенок 2019 года рождения отравился антидепрессантами по вине фармацевта.
АКСУ. 8 АПРЕЛЯ - В плавильном цехе ферросплавного завода в одной из печей произошло горение остаточного масла, передает KAZAKHSTAN TODAY.
7 апреля 2022 года в 10.46 поступило сообщение о пожаре, о том что, на ферросплавном заводе города Аксу горит трансформатор", - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Павлодарской области.
На момент прибытия пожарных в плавильном цехе в печи № 24 происходило горение двухсот литров остаточного масла.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. От воздействия высокой температуры прогорело две оконных рамы на отметке 6,6 и деформировалась железная балка перекрытия над радиаторами", - уточнили спасатели.
Пожар ликвидирован в 11.45.
Причина и ущерб устанавливаются.
В тушении пожара были задействованы 35 человек личного состава и 8 единиц техники ДЧС Павлодарской области и пожарная часть АО "Казхром".
В Нур-Султане полицейским пришлось применить оружие для задержания пьяного водителя
08.04.2022, 09:18 14881
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Полицейские Нур-Султана устроили погоню за пьяным нарушителем, для остановки транспортного средства было применено табельное оружие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
7 апреля в 03.52 по проспекту Тауелсиздик полицейскими была замечена автомашина Citroen, которая передвигалась без государственных регистрационных номерных знаков, грубо нарушая правила дорожного движения. Полицейскими было принято решение остановить данное авто. Однако водитель добавил газу, подвергая опасности жизнь и здоровье граждан", - сообщает Polisia.kz.
Нарядами полка патрульной полиции было начато преследование автомашины.
Водитель не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства и продолжал скрываться, передвигаясь по столичным улицам, а затем заехал в микрорайон Коктал. По проспекту Тлендиева данную автомашину удалось заблокировать с помощью патрульных автомашин, однако водитель не прекращал противоправные действия и продолжал таранить служебную автомашину полицейского. Чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения, сотрудниками полиции было применено табельное оружие для остановки транспортного средства путем повреждения его колес", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что в результате применения служебного оружия никто не пострадал.
21-летний подозреваемый был задержан. По результатам освидетельствования он находился в алкогольном опьянении.
В ходе проверки в салоне автомашины обнаружен государственный регистрационный номерной знак с российским учетом. Ранее данный гражданин уже привлекался к административной ответственности", - добавили в полиции.
В отношении нарушителя составлено сразу 19 административных протоколов - по статье 599 КРКоАП за проезд на запрещающий сигнал светофора составлено 12 протоколов, а также за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, за невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел и другие.
Машина водворена на коммунальную стоянку. По решению специализированного межрайонного административного суда нарушитель арестован на 20 суток, а также лишен права управления сроком на 7 лет.
В Кокшетау сняли с поезда больного сибирской язвой
07.04.2022, 20:13 24431
Фото: pixabay.com
КОКШЕТАУ. 7 АПРЕЛЯ - Заболевший сибирской язвой 26-летний житель Туркестанской области был снят 5 апреля вместе с женой с поезда в Кокшетау и помещен в центр инфекционных заболеваний (ЦИЗ), передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам главного государственного санитарного врача Кокшетау Каната Искакова, у 26-летнего жителя Туркестанской области поднялась температура в поезде, когда он вместе с супругой ехал на отдых в санаторий Борового, сообщает 716.kz.
Как оказалось, ранее они со своим другом купили у родственницы мясо - конину. Сначала заболел друг, потом по контакту определили и этого мужчину. Так как инфекционное отделение находится у нас в Кокшетау, вчера его сразу из вагона госпитализировали в инфекционное отделение, состояние средней степени тяжести. Диагноз "сибирская язва" подтвержден. Кожная форма заболевания. Симптомы проявились у него одного. Но его жена также находится в больнице. По вагону определили контактных. Медслужба дала предписание о медицинском наблюдении", - пояснил Искаков.
В Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. Об этом заявил во время правительственного часа 4 апреля председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев.
На столичной стройке загорелся башенный кран
07.04.2022, 20:01 22966
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - В 16.19 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали по адресу: проспект Турана, 40, где горела кабина башенного крана на уровне 12-го этажа на территории строящегося ЖК "Спорт сити", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пожар ликвидировали в 16.42. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ДЧС столицы
В тушении пожара было задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС Нур-Султана.