В Жезказгане КамАЗ сорвался с моста

Фото: Telegram/https:/patriot_patriot
ЖЕЗКАЗГАН. 21 ИЮЛЯ - КамАЗ сорвался с моста в Жезказгане. 64-летний водитель госпитализирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, инцидент произошел 20 июля около 14.05.
Водитель КамАЗа допустил опрокидывание транспорта с моста. Водитель госпитализирован. Данный факт зарегистрирован в полиции, назначены экспертизы, по итогам проведения которых будет принято процессуальное решение", - приводит сообщение полиции Telegram-канал "Патриот".
Уточняется, что мост расположен в направлении Жезказганского медеплавильного завода.