В Жезказгане КамАЗ сорвался с моста

Фото: Pavlodarnews.kz

ПАВЛОДАР. 21 ИЮЛЯ - Дым на территории Павлодарской ТЭЦ-3 заметили горожане. Оказалось, загорелся отдельно стоящий трансформатор на территории ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго", передает KAZAKHSTAN TODAY.

На месте происшествия работают сотрудники ДЧС региона, Центра медицины катастроф и ТОО "Семсер-ортсендируши", сообщает Pavlodarnews.kz.

Всего в тушении огня задействовали 33 человек и десять единиц техники.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ региона Ержан Салханов сообщил, что произошедшее не повлияет на подачу воды и тепла в городе.

Информации о пострадавших пока нет.