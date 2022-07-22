Система Orphus

В Жезказгане КамАЗ сорвался с моста

21.07.2022, 11:20 21541
В Жезказгане КамАЗ сорвался с моста
Фото: Telegram/https:/patriot_patriot
ЖЕЗКАЗГАН. 21 ИЮЛЯ - КамАЗ сорвался с моста в Жезказгане. 64-летний водитель госпитализирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, инцидент произошел 20 июля около 14.05.
 

Водитель КамАЗа допустил опрокидывание транспорта с моста. Водитель госпитализирован. Данный факт зарегистрирован в полиции, назначены экспертизы, по итогам проведения которых будет принято процессуальное решение", - приводит сообщение полиции Telegram-канал "Патриот".

 
Уточняется, что мост расположен в направлении Жезказганского медеплавильного завода.

 

новости по теме

В Павлодаре рабочего засыпало землей в траншее

21.07.2022, 20:51 13886
В Павлодаре рабочего засыпало землей в траншее
Фото: ДЧС Павлодарской области
ПАВЛОДАР. 21 ИЮЛЯ - 21 июля в 14.00 спасателям поступило сообщение, что на улице Гоголя, 247, ребенок упал в яму, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда выяснили, что при прокладке траншеи грунтом засыпало 30-летнего мужчину. В земле оказались только его ноги, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Спасатели откопали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи.
 
Как уточнили в региональном управлении здравоохранения, у мужчины диагностировали ушиб и обширные ссадины в области правого тазобедренного сустава. После осмотра врачи направили его под амбулаторное наблюдение.
 
На место происшествия выезжали три человека личного состава регионального ДЧС.
 

На Павлодарской ТЭЦ-3 загорелся трансформатор

21.07.2022, 20:19 14886
На Павлодарской ТЭЦ-3 загорелся трансформатор
Фото: Pavlodarnews.kz
ПАВЛОДАР. 21 ИЮЛЯ - Дым на территории Павлодарской ТЭЦ-3 заметили горожане. Оказалось, загорелся отдельно стоящий трансформатор на территории ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На месте происшествия работают сотрудники ДЧС региона, Центра медицины катастроф и ТОО "Семсер-ортсендируши", сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Всего в тушении огня задействовали 33 человек и десять единиц техники. 
 
Руководитель управления энергетики и ЖКХ региона Ержан Салханов сообщил, что произошедшее не повлияет на подачу воды и тепла в городе. 
 
Информации о пострадавших пока нет.
 

Более 30 рабочих отравились на Тенгизе

21.07.2022, 14:28 17611
Более 30 рабочих отравились на Тенгизе
АТЫРАУ. 21 ИЮЛЯ - На Тенгизском месторождении в Атырауской области произошло массовое отравление сотрудников, передает KAZAKHSTANTODAY.
 
Как сообщили в областном управлении здравоохранения, за медицинской помощью обратились более 30 рабочих. Несколько человек госпитализировали, остальных после осмотра отправили по общежитиям, сообщает "Хабар 24".
 
В районной больнице остаются 11 человек. По предварительным данным, у работников зафиксировали "пищевое отравление средней тяжести".
 
По факту массового отравления начато расследование. Пробы еды отправлены в лабораторию. 
 
Позже в "Тенгизшевройл" заявили, что руководство компании-подрядчика приняло меры для обеспечения необходимой медицинской помощью своих сотрудников.
 

В Уральске пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе

21.07.2022, 11:05 22206
В Уральске пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе
УРАЛЬСК. 21 ИЮЛЯ - В среду, 20 июля, 72-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе на улице Карбышева в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 34-летний водитель ВАЗ-210740 сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
 
72-летнюю пострадавшую в карете скорой помощи доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм, сообщает "Мой город".
 

В Карагандинской области шахтеры устроили забастовку с требованием повысить зарплаты

21.07.2022, 10:09 23591
В Карагандинской области шахтеры устроили забастовку с требованием повысить зарплаты
Фото: Telegram-канал Патриот
КАРАГАНДА. 21 ИЮЛЯ - Шахтеры рудника Акжал ТОО "Нова цинк" в Шетском районе Карагандинской области устроили забастовку - они требуют повышения зарплаты на 50 процентов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам бастующих горняков, зарплата уже много лет остается на прежнем уровне.
 

Руководство ТОО не хочет повышать зарплату. Денег не хватает, а ведь у всех семьи, дети, кредиты", - говорят они.

 
Кроме того, рабочие недовольны условиями работы - оборудование старое, изношенное. Средств индивидуальной защиты не хватает.
 
На переговоры прибыл исполняющий обязанности акима Шетского района Даурен Карсембаев, сообщает Telegram-канал "Патриот".
 
Он просил шахтеров разойтись по рабочим местам и не срывать графики, при этом обещал сесть за стол переговоров с руководством предприятия. Также в переговорах участвует прокурор района Елдос Жаппар.
 
В акимате области сообщили, что к вечеру 20 июля забастовка завершена.
 

Проведены переговоры, есть определенные договоренности по организационным вопросам. Остальные вопросы будут решены до 3 августа", - сообщили в акимате Карагандинской области.

 

Пожар в дендропарке Шымкента: виновные будут наказаны

20.07.2022, 14:11 37386
Пожар в дендропарке Шымкента: виновные будут наказаны
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 20 ИЮЛЯ - В дендропарке Шымкента произошел пожар на площади 0,25 гектара, возгорание произошло из-за не убранной сухой травы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел 19 июля в 18.55. На данный момент пожар полностью ликвидирован, сообщает Otyrar.
 

Первые пожарные подразделения, прибывшие на место происшествия, установили, что на территории парка горит сухая трава. Пожар локализован в 19.25, полностью потушен в 19.31. Площадь пожара составила 0,25 га, в тушении задействованы 24 сотрудника и 5 единиц техники службы пожаротушения ДЧС г. Шымкент", - сообщили в ДЧС Шымкента.

 
Пострадавших и погибших в пожаре нет. Поскольку территория дендропарка не очищена от сухой травы, ответственные лица понесут административную ответственность, заявили в ДЧС. 
 

Водитель грузовика погиб при столкновении с мусоровозом в Караганде

20.07.2022, 12:39 38366
Водитель грузовика погиб при столкновении с мусоровозом в Караганде
Фото: ekaraganda.kz
КАРАГАНДА. 20 ИЮЛЯ - Вчера, 19 июля, около 19.00 в микрорайоне Таугуль произошла смертельная дорожная авария с участием мусоровоза и грузового автомобиля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На пересечении равнозначных дорог в микрорайоне Таугуль 41-летний водитель КамАЗа (мусоровоз) допустил столкновение с грузовиком марки Shacman под управлением 23-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Shacman скончался на месте", - сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

 
По факту ДТП начато расследование по статье 345, часть 3, "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".
 
Начато расследование, назначены соответствующие экспертизы, информирует региональное издание EKaraganda.

 

В Риддере во время пожара эвакуировано 7 человек

20.07.2022, 11:26 29671
РИДДЕР. 20 ИЮЛЯ - Во вторник, 19 июля, во время пожара в 3-м микрорайоне Риддера эвакуировано 7 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Спасатели приступили к тушению огня и одновременно эвакуировали 7 жителей, остальные граждане, в том числе хозяин горящей квартиры, самостоятельно покинули жилые помещения. Огонь полностью ликвидирован пожарными на площади 20 квадратных метров", - проинформировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. 

 
В ДЧС предварительной причиной рассматривают неосторожное обращение с огнем.



 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов