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В ЗКО медики рассказали о состоянии упавшего в септик ребенка

16.02.2022, 19:38 19886
В ЗКО медики рассказали о состоянии упавшего в септик ребенка
Фото: Кадр с видео
УРАЛЬСК. 16 ФЕВРАЛЯ - Мальчик получил серьезные травмы из-за падения с четырехметровой высоты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При госпитализации медики оценивали состояние маленького пациента как тяжелое. Сейчас мальчик идет на поправку, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
На сегодняшний день состояние пациента средней степени с улучшением. Уже самостоятельно ходит и ест.
 
Напомним, инцидент произошел 8 февраля. Семилетний ребенок провалился в септик, играя во дворе строящегося дома. К счастью, он оказался пустым.

 

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Задержан житель Кызылорды, который наехал на КамАЗе на сотрудника Нацгвардии

16.02.2022, 21:12 18896
Задержан житель Кызылорды, который наехал на КамАЗе на сотрудника Нацгвардии
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Задержан житель Кызылорды, который во время массовых беспорядков наехал на КамАЗе на 19-летнего сотрудника Нацгвардии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По видеороликам в социальных сетях многим уже известно, как преступные элементы во время беспорядков не только уничтожали служебные автомашины полиции и других органов, но и с применением насилия завладевали специальными транспортными средствами, которые использовали для совершения более тяжких преступлений, в том числе убийства сотрудников и военных. В Кызылорде задержан житель этого города, который 5 января захваченную у военных специальную автомашину "КамАЗ" направил на таран оцепления силовиков, обеспечивавших охрану общественного порядка. В результате наезда транспорта сотрудник Нацгвардии 19-летний призывник скончался на месте", - сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов. 

 
В этот же день, по его словам, еще один нападавший этого города завладев другой автомашиной "КамАЗ" у военных, с целью дестабилизации работы ЦОУ путем наезда умышленно повредил опору электропередач и вывел из строя камеры видеонаблюдения. Затем в целях захвата здания Местной полицейской службы въехал в ворота забора. 
 

В обоих случаях подозреваемые с санкции суда арестованы, их вина также доказана видеозаписями", - отметил Санжар Адилов.

 
Он сообщил, что во время беспорядков в РК различные телесные повреждения получили более 3-х тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. В их числе есть как с огнестрельными и ножевыми ранениями, так и другими тяжкими увечьями.
 

На сегодня в медицинских учреждениях на излечении остаются 273 сотрудников и военнослужащих, получивших во время беспорядков тяжкие ранения. Часть из них до сих пор находится в реанимации. К сожалению, они не смогут дальше работать, практически стали инвалидами", - добавил начальник следственного департамента МВД РК. 

 
Он отметил, что по кадрам жестокого избиения сотрудников в социальных сетях сейчас устанавливаются лица, участвовавшие в преступных атаках.
 

В Атырау задержаны двое жителей этого города, которые 5 января на одной из центральных улиц города группой лиц подвергли жестокому избиению сотрудников полиции, задействованных на охрану здания акимата области. Как видно из видео, нападавшие, повалив на землю одного сотрудника, пинали его и били палкой, другого - ногами и руками по голове, а также нанесли серьёзные увечья каской по голове. В этом же городе участники беспорядков, заблокировав автомашину скорой помощи, повторно избили раненных сотрудников полиции, следовавших в больницу. По этим фактам установлены четверо жителей Атырау, которые с санкции суда арестованы", - проинформировал представитель МВД.

 
Аналогичные факты имели место и в ряде регионов страны, особенно в Алматы.
 

Задержаны шестеро лиц, которые во время массовых беспорядков для причинения телесных повреждений силовикам изготовили металлические прутья и следуя по улицам города на автомашине "Газель", раздавали их протестующим. В социальных сетях имеются множество видеозаписей применения этих орудий в отношении представителей власти", - сказал спикер.

 
Он отметил, что в нападениях применялась технология "гибридной атаки". Продуманный план включал в себя организацию мирного митинга, и под его прикрытием вход в город боевых групп и пробуждение "спящих ячеек". 
 

Это была попытка открытого вооруженного захвата власти в стране, что подтверждается одновременными во многих городах нападениями и захватами зданий акиматов и полиции, как символов государственной власти на данной территории", - добавил Санжар Адилов.

 
По данным Министерства здравоохранения, во время январских событий за медицинской помощью обратились 1726 гражданских лиц, из них с огнестрельными ранениями - 673, с ножевыми и колотыми ранениями - 469, телесными повреждениями - 431. Больше всего обратившихся за медицинской помощью приходится на Алматы - 686, Алматинской области - 336, Кызылординской - 164 и Жамбылской - 153, Шымкент и Восточно-Казахстанской - по 126. 
 

Озвученные сведения только по гражданским лицам. Несомненно, ряд из них ранения получили во время нападений на объекты государственных учреждений и на силовиков, обеспечивавших охрану общественного порядка. В основном это доказывается видеозаписями. По другим случаям работа по установлению обстоятельств получения телесных повреждений продолжается", - пояснил спикер. 

 

Январская трагедия: похищено более 3 тыс. единиц оружия, найдено - 967 единиц

16.02.2022, 20:42 19496
Январская трагедия: похищено более 3 тыс. единиц оружия, найдено - 967 единиц
Фото: Кадр с видео
 НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В ходе январских беспорядков в РК было похищено более 3000 единиц оружия, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 

В общей сложности похищено более 3000 единиц оружия. Из всего этого объема найдена треть или 967 единиц, а более 2000, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатомёты до сих пор на руках", - заявил на брифинге заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

 
Он отметил, что по всем фактам проводится досудебное расследование. Поиск и изъятие похищенного оружия продолжается.
 

Что касается нападений на здания правоохранительных органов, то основной целью было завладеть боевым оружием. В частности, в Алматинской области из здания департамента полиции похищено 53 автомата, 367 пистолетов, 1 гранатомёт, а также свыше 23 тыс. патронов. В Жамбылской области: 209 автоматов, 134 пистолета, 11 гранатометов, 1 пулемёт и почти 40 тыс. патронов. В Алматинской резиденции после погромов обнаружена недостача 130 единиц оружия и боеприпасов, в том числе 80 гранат, 17 пистолетов, 11 автоматов, 21 гранатомёта и снайперской винтовки. Также разграблены 10 охотничьих магазинов, оттуда вынесли 1629 ружей", - уточнил Елдос Килымжанов.


 
Как сообщил на брифинге начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, на сегодня также изъято более 19 тысяч боеприпасов.
 

В Талдыкоргане задержаны трое жителей этого города, которые 5 января принимая активное участие в массовых беспорядках, из здания Управления полиции города похитили 7 пистолетов Макарова и 1 автомат Калашникова. Похищенное оружие изъято, подозреваемые с санкции суда арестованы", - проинформировал начальник следственного департамента МВД РК.        

 
Кроме того, по его информации, в Жамбылской области задержан житель города Тараз, в гараже которого обнаружены и изъяты 4 автомата, 8 травматических пистолетов, 1 газовый пистолет, магазины к ним, боеприпасы в количестве 945 единиц и холодное оружие.
 

Всего добровольно сдано 68 единиц оружия. Еще раз призываю всех граждан о добровольной сдаче обнаруженного оружия. Это не влечет ни уголовной, ни административной ответственности", - отметил спикер. 


В результате принятых мер, изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса, оцениваемое на сумму 110 млн тенге, в том числе 10 автомашин, 301 единиц бытовой техники, 188 единиц ювелирных изделий, 250 сотовых телефона, 16 млн тенге, 472 единицы одежды.



 

В Караганде около 2 тонн топлива разлилось в результате опрокидывания бензовоза

16.02.2022, 16:16 21836
В Караганде около 2 тонн топлива разлилось в результате опрокидывания бензовоза
Фото: instagram/qaragandy_tjd
КАРАГАНДА. 16 ФЕВРАЛЯ - В Караганде около 2 тонн топлива разлилось на трассе в результате опрокидывания бензовоза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным областного департамента по ЧС, 16 февраля в 12.15 в Караганде на пересечении 15 магистрали и улицы Попова произошло опрокидывание бензовоза. В результате ДТП разлилось около 2 тонн топлива на дорожное полотно, без горения на площади 300 квадратных метров. 
 
Силами ДЧС место розлива покрыто воздушно-механической пеной.
 

Жертв и пострадавших нет. Силами полиции участок розлива временно перекрыт. Цистерна поднята совместными силами ДЧС и ТОО "ГазОйлПром", - сообщили в ДЧС.


 

Полиция расследует причину взрыва в школьной котельной, при котором погиб кочегар

16.02.2022, 11:19 26631
ТУРКЕСТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - После гибели кочегара от взрыва в школьной котельной полиция начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть человека", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назначена судебная экспертиза, нашими сотрудниками проводится досудебное расследование, все обстоятельства будут установлены в ходе следствия. По уголовно-процессуальному кодексу у нас есть два месяца на расследование данного факта", - рассказал заместитель начальника управления полиции Сайрамского района Алмат Абидинов.

 
По информации портала Otyrar.kz, ученики и педагоги не пострадали. В момент взрыва они находились в соседнем здании, расположенном от котельной в 20 метрах. После случившегося школьников отправили по домам. Металлический котел от сильного взрыва разорвало на части. Пока не наладят теплоснабжение, дети будут учиться онлайн.
 

Ранее мы уже поднимали вопрос, чтобы школу перевели на газовое отопление", - сказал исполняющий обязанности руководителя отдела развития человеческого потенциала Сайрамской области Альжан Сапарбеков.

 
По информации издания, в Туркестанской области теплом от котельных обогреваются 906 школ. По предварительной версии, причиной взрыва в учебном заведении села Ошакты мог стать некачественный уголь, которым отапливали помещение. Точная причина станет известна после экспертизы. К газу школу планируют подключить в 2022 году.
 

В Ошакты уже провели газ, но саму школу пока не подключили к газоснабжению. Был мораторий, но теперь социальные объекты разрешили подключать. В этом году весной школу в Ошакты планируем газифицировать", - сказал заместитель акима Сайрамского района Мадияр Оразалиев.

 
Проверкой по факту гибели кочегара занялись и в трудовой инспекции. Известно, что мужчина был холост, детей у него не было, проживал со своими родственниками.

Напомним, взрыв, повлекший гибель мужчины 1963 года рождения, произошел 15 февраля. 
 

В Экибастузе пожилого мужчину парализовало во время управления авто

15.02.2022, 19:42 43946
В Экибастузе пожилого мужчину парализовало во время управления авто
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 15 ФЕВРАЛЯ - При патрулировании города полицейские заметили, что на перекрестке улиц Жусупа - Торайгырова внезапно остановился автомобиль, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Машина мешала движению транспорта. Полицейские направились к авто, чтобы выяснить причину внезапной остановки. За рулем сидит пожилой мужчина, сообщает Polisia.kz
 
Водитель чувствовал себя плохо, мог шевелить только пальцами. Полицейские вызвали на место происшествия скорую. Прибывшие медики диагностировали ишемический инсульт. 
 
Как оказалось, у мужчины резко онемели ноги и рука, тело было частично обездвижено, сильно кружилась голова. Сейчас 63-летний мужчина находится в больнице. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. 

 

Машина скорой перевернулась из-за метели на трассе в ВКО

15.02.2022, 17:29 45591
Машина скорой перевернулась из-за метели на трассе в ВКО
Фото: ДЧС Акмолинской области
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 15 ФЕВРАЛЯ - Машину скорой помощи перевернуло ветром на автодороге Усть-Каменогорск - Шемонаиха, передает KAZAKHSTAN TODAY.

15 февраля, около 06.30, 35-летний водитель, управляя транспортным средством марки "УАЗ" на 83 км трассы "Усть-Каменогорск-Шемонаиха-РФ" не учитывая дорожно-метеорологические условия, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, тем самым допустил опрокидывание в кювет своего транспортного средства. В результате ДТП пострадавших нет, причинен материальный ущерб. В отношении водителя составлен административный протокол", - сообщили в областном департаменте полиции.

 

В видео, опубликованном на YouTube-канале полиции ВКО, водителей просят не выезжать за пределы населенных пунктов.

На дороге Усть-Каменогорск - Шемонаиха сильный буран, ограниченная видимость", - сообщает полиция.  


Сегодня в Восточно-Казахстанской области было объявлено штормовое предупреждение. Завтра, по информации РГП "Казгидромет", в области вновь ожидаются метель и сильный ветер. 
 
Между тем, в Акмолинской области более ста человек доставили с дорог в пункты обогрева. 

 

С блок-постов на закрытых участках автодорог республиканского значения силами ДЧС в пункты обогрева размещено 116 человек, из них 12 детей. Так, только в Жаксынском районе эвакуированы 69 человек, из них 12 детей, в Атбасарском районе - 37 человек, в Бурабайском районе - 5 человек, в районе Биржан Сал - 4 человека и в Есильском районе - 1 человек. Местными исполнительскими органами было организовано горячее питание", - рассказал начальник управления ликвидации и чрезвычайных ситуации ДЧС Акмолинской области Олег Малюк.

 
В областном департаменте полиции сообщили, что полицейские сопроводили более 280 автомашин, застрявших из-за метели на трассах.
 

В регионе в связи с ухудшением погодных условий, сопровождающихся сильным ветром, метелью, верховым снегом и ограниченной видимостью, в целях обеспечения безопасности дорожного движения было перекрыто движение для всех видов автотранспорта на нескольких участках автодорог республиканского и местного значения", - напомнили в департаменте. 

 
Напомним, вчера в Казахстане из-за непогоды были закрыты участки двух республиканских трасс. 
 

В Туркестанской области при взрыве в школьной котельной погиб кочегар

15.02.2022, 12:07 49276
В Туркестанской области при взрыве в школьной котельной погиб кочегар
Фото: Пресс-служба ДЧС Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - В результате взрыва парового котла в школьной котельной погиб кочегар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы ДЧС Туркестанской области, инцидент произошел утром 15 февраля в Сайрамском районе, в сельском округе Кайнар булак  на территории малокомплектной средней школы имени Курмангазы населенного пункта Ошакты.
 
Спастели уточнили, что взрыв парового котла произошел без горения в отдельно стоящем котельном помещении. В результате взрыва была разрушена крыша - 20 квадратных метров. 
 

В результате происшествия на месте скончался кочегар 1963 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.


 

В Атырауской области пропал без вести водитель бензовоза

14.02.2022, 19:38 58211
АТЫРАУ. 14 ФЕВРАЛЯ - Сообщение о пропавшем в ДЧС поступило в ночь на 14 февраля. 12 февраля водитель ТОО "Арна" 1995 года рождения на бензовозе "Урал" выехал из Атырау на месторождение "Каратал" и до места назначения не добрался, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Для проведения поисково-спасательных работ ночью немедленно были задействованы три сотрудника ДЧС Атырауской области. В 6.20 дополнительно привлечены три спасателя, три сотрудника ТОО "Арна", а также родственники, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Поиски ведутся в 40 километрах от поселках Доссор Макатского района. Дополнительно вблизи месторождения "Каратал" проводится облёт на МИ-8 АО "Казавиаспас".
 
Напомним, 66-летний пастух пропал без вести в Атырауской области, мужчина не выходит на связь уже более двух недель.
 

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