В ЗКО ребенок провалился в септик

Фото: Мой город
УРАЛЬСК. 8 ФЕВРАЛЯ - В ДЧС 8 февраля в 13.38 поступила информация о том, что в шахту септика провалился ребенок. Спасателей вызвал родственник мальчика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Семилетний ребенок играл во дворе строящегося дома и провалился в септик глубиной в четыре метра. К счастью, он оказался пустым. Ребенка вытащили и передали сотрудникам скорой помощи, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Ребенок госпитализирован в травматологическое отделение областной детской больницы. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом теменной кости.
Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.