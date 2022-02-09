В ЗКО ребенок провалился в септик

КОКШЕТАУ. 8 ФЕВРАЛЯ - В Буландынский районный суд поступило дело об административном правонарушении в отношении гражданки Т. по статье 73-1 части 1-1 Кодекса РК об административных правонарушениях (умышленное причинение легкого вреда здоровью), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Т. нанесла трехлетней дочери горячей плойкой ожоги, чтобы наказать за то, что девочка взяла в руки плойку и обожгла себе щеку, сообщает портал 716.kz

У ребенка диагностированы термические ожоги I-II степени лица, обеих кистей рук, ягодичной области, бедра и голени.

Суд пришел к выводу, что в действиях матери усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, в связи с чем полицейский неправомерно квалифицировал ситуацию как административное правонарушение. Более того, имела место волокита со стороны районного отдела полиции при составлении протокола, чем нарушены права малолетнего ребенка.

Дело направлено прокурору для разрешения вопроса о привлечении Т. к уголовной ответственности.

Кроме этого, в адрес начальника Буландынского районного отдела полиции вынесено частное постановление с целью привлечения виновных лиц к ответственности.