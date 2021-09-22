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В ЗКО мужчина пытался зарезать себя кухонным ножом

21.09.2021, 20:54 9910
В ЗКО мужчина пытался зарезать себя кухонным ножом
Фото: из открытых источников
УРАЛЬСК. 21 СЕНТЯБРЯ - Инцидент произошел 21 сентября в поселке Деркул. 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения и сильного эмоционального возбуждения несколько раз ударил себя в область живота кухонным ножом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прибывшие сотрудники БПП УП Уральска ДП ЗКО обнаружили мужчину в соседнем дворе, он стоял с окровавленным животом, приставив нож к груди в области сердца, сообщает Polisia.kz
 
Полицейские вступили с ним в диалог, стали успокаивать и отвлекать разговорами. Выбрав удобный момент, они выхватили нож из рук мужчины. 
 
Пострадавший доставлен в больницу, причины произошедшего выясняются.
 
19 сентября в Таразе женщина хотела совершить суицид, спрыгнув с крана.
 
10 сентября в Алматинской области директора школы нашли повешенным в сарае своего дома. По версии полиции, 46-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.
 
9 сентября в Караганде полицейские спасли мужчину от суицида.
 

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