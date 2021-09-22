В ЗКО мужчина пытался зарезать себя кухонным ножом

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УРАЛЬСК. 21 СЕНТЯБРЯ - Инцидент произошел 21 сентября в поселке Деркул. 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения и сильного эмоционального возбуждения несколько раз ударил себя в область живота кухонным ножом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибывшие сотрудники БПП УП Уральска ДП ЗКО обнаружили мужчину в соседнем дворе, он стоял с окровавленным животом, приставив нож к груди в области сердца, сообщает Polisia.kz

Полицейские вступили с ним в диалог, стали успокаивать и отвлекать разговорами. Выбрав удобный момент, они выхватили нож из рук мужчины.

Пострадавший доставлен в больницу, причины произошедшего выясняются.

19 сентября в Таразе женщина хотела совершить суицид, спрыгнув с крана.

10 сентября в Алматинской области директора школы нашли повешенным в сарае своего дома. По версии полиции, 46-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

9 сентября в Караганде полицейские спасли мужчину от суицида.

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