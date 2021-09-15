Директор школы совершил суицид в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 14 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области директора школы нашли повешенным в сарае своего дома. По версии полиции, 46-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мужчину обнаружили вечером 10 сентября. С 2011 года он работал директором школы Гожахмета Садвакасова в селе Большой Аксу. Полицейские выясняют, что могло стать причиной решения уйти из жизни, пишет Liter.kz

У мужчины остались трое детей, двое из них несовершеннолетние.

Отмечается, что один из подчиненных директора периодически писал на него жалобы из-за старой обиды: его уволили из школы, но он смог восстановиться через суд.

Как сообщает газета "Время" , после самоубийства директора местные жители потребовали уволить его заместителя, которого они считают виновным в случившемся. В знак протеста родители отказываются отправлять детей в школу.

По словам сельчан, Азизжан Дараев два года назад принял на работу своим заместителем по хозяйственной части Марата Мухаметова. Сразу же после назначения в школе начались конфликты. Мухаметов придирался к работе каждой технички и дворника, цеплялся к охраннику. В ответ на жалобы работников директор пытался урегулировать конфликт. Пока дело, как говорит завуч школы Зульфия Рошанова, не дошло до домогательства.

Дараев вызвал Мухаметова на педсовет, но ситуация не изменилась. Тогда рассерженные уборщицы и несколько молодых учителей написали заявление в полицию, но дело в отношении заместителя директора возбуждать не стали. О непристойном поведении замдиректора в стенах школы учителя написали в соцсети и в управление образования Алматинской области. Во время проверки учителя и технический персонал подтвердили факты домогательств. В итоге директору школы было рекомендовано уволить с занимаемой должности Марата Мухаметова.

После этого завхоз обратился в суд Уйгурского района. Суд признал приказ директора об увольнении незаконным. 9 июня Мухаметов был восстановлен в прежней должности, но до 26 августа он находился на больничном.

С его выходом на работу между ним и директором школы снова начались трения. Морально-психологическая обстановка в коллективе стала напряженной. Педагоги, разделившись на две группировки, вместо того чтобы давать знание детям, стали друг на друга искать компроматы. А когда конфликт невозможно стало регулировать, несколько учителей записались на прием к акиму района Шухрату Нурахунову, однокласснику завхоза, чьим именем все это время он прикрывался", - рассказал руководитель отдела образования Уйгурского района Адылжан Аширов.

Аким района созвал совет. После совещания директора школы и завуча попросили написать заявление по собственному желанию. Хотя, по словам Нурахунова, юридических оснований для увольнения не было, таким образом надеялись урегулировать конфликт в школе.

Так как Мухаметов категорично отказался увольняться по собственному желанию, заявление Дараева также не было подписано.

По словам очевидцев, с 6 по 10 сентября директор был на работе. Конфликтов между ним и завхозом не наблюдалось. Вечером пятницы стало известно о суициде.

Поступок директора школы поверг нас в шок. Утром 11 сентября я снова встретился с Мухаметовым. Рассказал, что после такой трагедии он не может работать в этом коллективе. Попросил по-человечески написать заявление на увольнение, на что получил категорический отказ. Он сказал, что не виноват в смерти директора школы. Это был его выбор", - рассказал Нурахунов.

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