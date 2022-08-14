Виновные понесут наказание: полиция взяла на контроль дело о развращении двух детей в Алматы

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АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - Об очередном вопиющем факте развращения подростками двух детей в Алматы сообщила правозащитница Дина Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По ее словам, к ней обратилась мама пострадавших детей, чье обращение Тансари опубликовала в Facebook





По словам матери, над ее девятилетним и пятилетним сыновьями издевались четыре подростка, которые вели себя агрессивно, применяли сексуализированный буллинг по отношению к мальчикам и снимали это на сотовый телефон.

Женщина обратилась в РОВД Турксибского района, где их опросил следователь, затем адвокат в присутствии школьного представителя.

Следователь нас предупредила, что дети настроены агрессивно и будут мстить. Мы были вынуждены поменять школу, так как все подростки и мой сын из одной школы", - написала мать пострадавших детей.

По ее словам, у одного из сыновей тяжелая психологическая травма, он отказывается есть и все время плачет.

В полиции заявили, что виновные понесут наказание за развращение малолетних.

Заявление местной жительницы о развращении двух ее малолетних детей зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 124 УК РК. Следствие проводится при строгом соблюдении принципов полноты, объективности и всесторонности. Обстоятельства дела будут предметно установлены. А к виновным лицам приняты меры в соответствии с законодательством РК", - сообщил начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.

Ход расследования взят на контроль руководством МВД и ДП города Алматы.