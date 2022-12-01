Владельцы ТЭЦ возместят жителям Экибастуза все расходы, возникшие из-за аварии

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Экибастуз. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям Экибастуза, чьи квартиры пострадали и были затоплены из-за аварии на ТЭЦ, возместит все расходы на ремонт компания-монополист, заявил в ходе брифинга в Экибастузе министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.
По его словам, мониторинг соцсетей позволил выявить 7 квартир, в которых произошел разрыв батареи. Всего поступило более тысячи заявлений от граждан. Ими занимается специально созданная бригада.
Есть телефон горячей линии, акимат держит такие факты на контроле. Все их расходы компания-монополист возместит. Никаких расходов из личного кармана не будет", - заявил Жумангарин.
Он также рассказал, что сегодня практически все работы по подключению жителей к отоплению будут завершены.
Оставшиеся 17 многоэтажных домов, здание партии AMANAT начнут подключать с обеда сегодня, до вечера все многоэтажные дома будут подключены к теплу", - заявил Жумангарин.
Ранее исполняющий обязанности акима Павлодарской области Абылкаир Скаков сообщил, что потребителям в Экибастузе сделают перерасчет за услуги теплоснабжения, а все расходы, связанные как с ликвидацией, так и с последствиями ликвидации чрезвычайной ситуации и аварийной ситуации, возьмет на себя компания-монополист.
Напомним, сегодня в Экибастуз прибыли дополнительные ремонтные бригады. К теплу планируется подключить 17 жилых домов. В городе также прошло заседание оперштаба с участием заместителя премьер-министра Серика Жумангарина и главы МЧС Юрия Ильина.
Последствия крупной аварии на местной ТЭЦ устраняют уже третьи сутки. Причины ЧП расследует специальная комиссия Комитета атомного и энергетического контроля и надзора. Результаты проверки обещают озвучить до пятницы, 2 декабря. На их основании будет принято решение в отношении инвестора ТЭЦ.