Водитель грузовика повредил мост на трассе Экибастуз - Павлодар

23 августа, в 22.46 на участке реконструкции автодороги сообщением "Павлодар - Кызыл Орда", вблизи села Погранични,к произошло ДТП. 42-летний водитель грузовой машины марки "Shacman", принадлежащей субподрядной организации АО"К-Дорстрой", выгрузив песок в районе села Пограничник, не спустил кузов ТС и продолжил движение по направлению к Павлодару, в следствие чего столкнулся с балкой путепровода и крайняя балка (33 метра) обрушилась на грузовой автомобиль", - сообщили в компании КазАвтоЖол.
Отмечается, что в настоящее время аварийная ситуация на мосту устранена, движение автотранспорта восстановлено, пострадавших нет.
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