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Водитель грузовика повредил мост на трассе Экибастуз - Павлодар

24.08.2019, 15:03 16984
Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - В Павлодарской области водитель грузовика повредил мост на трассе Экибастуз - Павлодар, передает Kazakhstan Today. 
 

23 августа, в 22.46 на участке реконструкции автодороги сообщением "Павлодар - Кызыл Орда", вблизи села Погранични,к произошло ДТП. 42-летний водитель грузовой машины марки "Shacman", принадлежащей субподрядной организации АО"К-Дорстрой", выгрузив песок в районе села Пограничник, не спустил кузов ТС и продолжил движение по направлению к Павлодару, в следствие чего столкнулся с балкой путепровода и крайняя балка (33 метра) обрушилась на грузовой автомобиль", - сообщили в компании КазАвтоЖол. 

 
Отмечается, что в настоящее время аварийная ситуация на мосту устранена, движение автотранспорта восстановлено, пострадавших нет. 
 

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