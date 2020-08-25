Водитель ТОО "Медиацентр МВД РК" насмерть сбил пешехода в Павлодарской области

Павлодар. 24 августа. Kazakhstan Today - На трассе Павлодар-Нур - Султан вблизи Экибастуза. 23-летний водитель автомашины Hyundai Elantra, принадлежащей ТОО "Медиацентр МВД РК", совершил наезд на 43-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , в результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте.

Согласно результата освидетельствования водитель был трезв. С места происшествия не скрывался, сам вызвал скорую и полицию. Установлено, что водитель без разрешения руководства выехал на служебном автотранспорте за пределы Нур-Султана", - говорится в сообщении областного департамента полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по часть 3 статье 345 УК РК. Назначен ряд экспертиз. В отношении водителя избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

19 августа лишенный прав житель Тараза сел за руль в нетрезвом состоянии. Также 19 августа в Нур-Султане пьяный водитель Chevrolet Cobalt повредил 6 автомобилей.

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