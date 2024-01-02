За сутки в Казахстане спасено и эвакуировано более 500 человек   

Фото: atpress.kz

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Атырау. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Нурсая Атырау в новогоднюю ночь загорелся жилой многоэтажный дом.





Как сообщили в ДЧС Атырауской области, ночью 1 января 2024 года загорелась наружная облицовка второго блока жилого комплекса Family, расположенного на проспекте Елорда. Площадь горения составила 250 квадратных метров. Жильцов дома эвакуировали, пострадавших и погибших нет.





По предварительной версии, причиной возгорания стали фейерверки, сообщает AtyrauPress.





Пожар ликвидировали в 03.19. В тушении было задействовано девять пожарных машин и 53 сотрудника личного состава.









Напомним, на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос . Предварительные результаты которого показали, что 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах.





Респондентам предлагается ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?" 71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно". Стоит отметить, что фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных.





По данным ДЧС Алматы, в новогодние праздники ежегодно происходит в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий. В частности, за последние 5 лет произошло 67 пожаров, 9 из которых по причине использования пиротехники.





Ранее сообщалось, что в Павлодаре из-за пиротехники загорелся балкон.











