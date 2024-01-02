01.01.2024, 11:55 14081
За сутки в Казахстане спасено и эвакуировано более 500 человек
Фото: МЧС РК
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие сутки силами Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана было совершено 163 выезда.
По данным МЧС, за сутки произошло более 90 пожаров.
Также поступило около 70 вызовов на поисковые и аварийно-спасательные работы.
Спасено и эвакуировано 518 человек, из них 65 детей", - сообщили в пресс-службе МЧС.
МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.
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01.01.2024, 17:20 10741
После запуска фейерверков загорелась облицовка девятиэтажки в Атырау
Площадь горения составила 250 квадратных метров
Фото: atpress.kz
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Атырау. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Нурсая Атырау в новогоднюю ночь загорелся жилой многоэтажный дом.
Как сообщили в ДЧС Атырауской области, ночью 1 января 2024 года загорелась наружная облицовка второго блока жилого комплекса Family, расположенного на проспекте Елорда. Площадь горения составила 250 квадратных метров. Жильцов дома эвакуировали, пострадавших и погибших нет.
По предварительной версии, причиной возгорания стали фейерверки, сообщает AtyrauPress.
Пожар ликвидировали в 03.19. В тушении было задействовано девять пожарных машин и 53 сотрудника личного состава.
Напомним, на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос. Предварительные результаты которого показали, что 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах.
Респондентам предлагается ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?" 71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно". Стоит отметить, что фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных.
По данным ДЧС Алматы, в новогодние праздники ежегодно происходит в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий. В частности, за последние 5 лет произошло 67 пожаров, 9 из которых по причине использования пиротехники.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре из-за пиротехники загорелся балкон.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, за прошедшие сутки произошло более 90 пожаров.
31.12.2023, 16:04 32126
За прошедшие сутки спасено и эвакуировано 465 человек - МЧС РК
Фото: МЧС РК
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие сутки силами МЧС РК совершено 180 выездов, спасено и эвакуировано 465 человек, из них 39 детей, сообщает пресс-служба ведомства.
На автодорогах Карагандинской области силами ДЧС, воинской части 52859 МЧС, полиции и местных исполнительных органов из застрявших в снежных заносах автомобилей спасено и эвакуировано в ближайшие кемпинги, пункты обогрева и населенные пункты порядка 400 человек.
В Бухар-Жырауском районе найдены три человека, которые из-за погоды не смогли самостоятельно добраться до населенного пункта.
Проводились поиски четырех мужчин в Абайском районе. Они застряли на автомобиле в степи. Силами спасателей потерявшиеся найдены и доставлены в ближайший населенный пункт.
В Северо-Казахстанской области в Тайыншинском районе нашли пастуха, который 29 декабря выехал верхом на лошади на поиски табуна. Потерявший благополучно найден и доставлен до населенного пункта.
МЧС призывает граждан следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.
Ранее сообщалось, что ограничение движения транспорта ввели на 10 участках автодорог республиканского значения в пяти областях.
31.12.2023, 13:30 34211
В Минтранспорта заявили о возобновлении работы аэропорта Астаны
Фото: freepik.com
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь с 30 на 31 декабря возобновились прием и отправка самолетов из аэропорта Астаны. Погода стабилизировалась, на текущий момент воздушная гавань функционирует в штатном режиме, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.
31 декабря аэропорт запланировал встретить и отправить 206 рейсов (прилет - 101, вылет - 105). При этом задерживаются 39 рейсов (прилет - 25, вылет - 14) и отменено 29 (прилет - 13, вылет - 16).
Аэропорт Алматы тоже работает в штатном режиме. Сегодня, 31 декабря, планируется обслужить 181 рейс (прилет - 82, вылет - 99), задерживаются 38 (прилет - 28, вылет - 10), отменены - 3 (прилет - 3, вылет - 1).
В аэропорту Актау видимость составляет 350 метров. 31 декабря по плану общее количество рейсов 45 (прилет - 26, вылет - 19), задерживаются - 22 (прилет - 13, вылет - 9), отменены - 4 (прилет - 2, вылет 2).
В ведомстве также сообщили, что пассажирам, не вылетевшим из Астаны вернут 100% стоимости авиабилетов.
Напомним, 30 декабря из-за непогоды аэропорт Астаны закрыли, задержаны 27 рейсов. Позже стало известно об отмене рейсов.
31.12.2023, 12:07 35486
В аэропорту Астаны отменили 10 рейсов
Фото: freepik.com
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Астаны за минувшие сутки из-за плохой погоды было отложено 40 рейсов. В столичном аэропорту 30 декабря с 9.00 до 12.00 введено ограничение на взлет и посадку, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Хотя ограничение на аэродроме было снято после 12.00, авиакомпании решили отложить рейсы из-за плохой погоды.
Метеорологическая обстановка на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта все еще сложна. Сейчас на аэродроме температура воздуха минус три градуса, скорость ветра 16 метров в секунду, пасмурно, уплотненный снег. Всего на 31 декабря в Международном аэропорту Астаны запланировано 112 рейсов. Уже 10 рейсов отменены из-за метеоусловий.
Среди отмененный рейсом:
- LH 646 Астана - Франкфурт
- KC 7319 Астана - Кызылорда
- KC 956 Астана - Алматы
- KC 992 Астана - Алматы
- TK 355 Астана - Стамбул
- IQ 407 Астана - Шымкент
- KC 345 Астана-Усть - Каменогорск
- 5W 788 Астана - Абу-Даби
- KC 762 Астана - Алматы
31 декабря в столичном аэропорту под председательством министра транспорта РК Марата Карабаева создан специальный штаб.
Пассажирам раздали более 2000 порций горячей еды, горячих и холодных напитков. Сейчас в аэропорту ждут своего рейса около 2500 пассажиров.
30 декабря из-за непогоды аэропорт Астаны закрыли, задержаны 27 рейсов.
30.12.2023, 10:45 54961
Из-за непогоды аэропорт Астаны закрыли, задержаны 27 рейсов
Фото: кадр из видео
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за сложных метеоусловий аэродром Международного аэропорта Астаны закрыли, сообщает пресс-служба столичного аэропорта.
С 09.30 до 12.00 прием воздушных судов в связи со сложными метеоусловиями аэродром Международного аэропорта Астаны закрыт. В настоящее время задержаны 27 рейсов, прибывающих в столичный аэропорт", - проинформировали в пресс-службе.
Также авиакомпании приняли решение отложить свои рейсы из-за плохих погодных условий для взлета и посадки в аэропорту.
Приносим извинения за неудобства, причиненные пассажирам. Главный принцип в авиации - безопасность", - добавили в аэропорту.
Дополнено 30.12.2023, 17.36
Более 500 пассажиров из-за непогоды в Международном аэропорту Астаны ждут свой рейс, сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.
Пассажирам раздаются горячие напитки и горячее питание. Хотим выразить благодарность пассажирам, которые поддерживают работу аэропорта в ненастную погоду", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 30.12.2023, 20.10
Аэродром Международного аэропорта Астаны открыт, сообщает пресс-служба столичного аэропорта.
Однако погода на аэродроме по-прежнему неблагоприятна для взлета и посадки. По этой причине авиакомпании принимают решение отложить и задержать свои рейсы. Аэропорт обслуживает пассажиров круглосуточно", - заверили в пресс-службе.
Напомним, ночью из-за непогоды свыше 30 рейсов были задержаны в Астане. Об этом заявили в КГА. Также в столице отменили несколько пригородных маршрутов.
29.12.2023, 19:24 66461
В Алматы двое мужчин спасли подростка из горящей времянки
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 28 декабря в 12.11 поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Шанырак-2, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы..
Горела времянка на территории частного жилого дома. Огонь угрожал распространиться на пристройки. Пожар локализовали в 12.37, ликвидировали в 12.52.
До прибытия пожарных проживающий по соседству спасатель республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Улан Мухамадиев, а также курьер Арман Атзакир пробили саманную стену ломом и спасли запертого в горящей времянке подростка 2010 года рождения. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.
Как оказалось, в двухкомнатной времянке находились двое братьев, старший, выбегая из горящего помещения, не знал, что в доме остался младший. Мать была на работе.
29.12.2023, 14:19 70916
Пригород Атырау остался без электричества из-за метели
У жильцов отключились котлы отопления
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Атырау. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области сильный ветер стал причиной аварии на линии электропередачи, ряд микрорайонов близ областного центра остался без электричества.
28 декабря низовая метель со скоростью ветра до 28 метров в секунду лишила света жителей пригорода Атырау. Звонки поступили от резидентов садовых обществ Курилкино. Все местные жители имеют котлы отопления, которые без электроэнергии автоматически отключились, сообщает издание "Ак Жайык".
Без света также остались микрорайоны Зарослый, Жулдыз, Алмалы, Оркен, Химпоселок, Атырау, Аксай, Жеруйык, Стройконтора, Еркинкала, Черная речка и Таскала.
Авария на линии произошла из-за сильного ветра. В данный момент в ее устранении задействованы 14 бригад АО "Атырау Жарык", - сообщили в областном акимате.
Напомним, 26 декабря из-за шквального ветра в Тоболе произошло частичное обрушение кровли четырехэтажки. В городе объявили ЧС природного характера.
В Северном Казахстане из-за непогоды более 180 сел остались без электричества.
28.12.2023, 19:30 80796
В аэропорту Астаны объявлена тревога
Фото: nn-airport.kz
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Астаны объявлена тревога, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Просим пассажиров бережно относиться к своим личным вещам, не оставлять детей и подростков без присмотра, строго соблюдать правила авиационной безопасности", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
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Ваше мнение
Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?