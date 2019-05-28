Задержан подозреваемый в незаконной установке батута в парке Караганды

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Караганда. 27 мая. Kazakhstan Today - Задержан житель Караганды, установивший в Центральном парке города батут, который стал причиной гибели 11-летнего ребенка, передает Kazakhstan Today.

За незаконную и ненадлежащую установку объекта досуга, а также необеспечение безопасности, повлекшее смерть ребенка, задержан с водворением в изолятор временного содержания 40-летний житель города Караганды, запустивший надувной батут в эксплуатацию", - сообщает портал NV.KZ .

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Департамента полиции и прокуратуры Карагандинской области.

Как сообщает портал е-karaganda , пострадавшие дети находятся в стабильно тяжелом состоянии. В Областную детскую клиническую больницу была доставлена четырехлетняя девочка. У ребенка травма головы, перелом ребра и тупая травма живота.

Девочка дообследована, проведена компьютерная томография головы. Состояние оценивается как стабильно тяжелое", - сказал руководитель ситуационного центра травматологической службы Карагандинской области, врач-травматолог Ерик Шонбаев.

Второй ребенок также находится в реанимационном отделении в стабильно тяжелом состоянии в травматологическом центре имени Макажанова.

Всю необходимую медицинскую помощь дети получают. Также пациенты получили консультации нейрохирурга, травматолога, хирурга, детского реаниматолога", - отметил врач-травматолог.

Он заверил, что в данный момент жизни детей ничего не угрожает, но о том, чтобы перевести их из реанимационного отделения в обычные палаты пока речи не идет.

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