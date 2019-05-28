Задержан подозреваемый в незаконной установке батута в парке Караганды

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За незаконную и ненадлежащую установку объекта досуга, а также необеспечение безопасности, повлекшее смерть ребенка, задержан с водворением в изолятор временного содержания 40-летний житель города Караганды, запустивший надувной батут в эксплуатацию", - сообщает портал NV.KZ.
Напомним, 25 мая в Центральном парке Караганды сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей госпитализированы с различными травмами.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Департамента полиции и прокуратуры Карагандинской области.
Как сообщает портал е-karaganda, пострадавшие дети находятся в стабильно тяжелом состоянии. В Областную детскую клиническую больницу была доставлена четырехлетняя девочка. У ребенка травма головы, перелом ребра и тупая травма живота.
Девочка дообследована, проведена компьютерная томография головы. Состояние оценивается как стабильно тяжелое", - сказал руководитель ситуационного центра травматологической службы Карагандинской области, врач-травматолог Ерик Шонбаев.
Второй ребенок также находится в реанимационном отделении в стабильно тяжелом состоянии в травматологическом центре имени Макажанова.
Всю необходимую медицинскую помощь дети получают. Также пациенты получили консультации нейрохирурга, травматолога, хирурга, детского реаниматолога", - отметил врач-травматолог.
Он заверил, что в данный момент жизни детей ничего не угрожает, но о том, чтобы перевести их из реанимационного отделения в обычные палаты пока речи не идет.
После несчастного случая в МВД предложили приостановить работу уличных батутов. Напомним, 4 мая прошлого года возле одного из торговых центров Астаны сильный ветер сорвал батут. В результате ЧП пятеро детей оказались в реанимации.
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