05.11.2024, 14:11 31871
Жители нескольких микрорайонов Актау остались без воды, отопления и электричества
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Актау. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау жители нескольких микрорайонов жалуются на отключение света, а также отсутствие воды и отопления, сообщает Lada.kz.
Как сообщили в ГКП "АУЭС", отключение электроэнергии произошло по линии ТОО "МАЭК".
В настоящее время МАЭК проводит работы по восстановлению", - пояснили в коммунальном предприятии.
Ранее сообщалось, что в случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону 57-12-08.
Дополнено 05.11.2024, 15.30
В МАЭК прокомментировали, что непогода стала причиной отключения десяти линий электропередачи, три из которых обеспечивают электроэнергией Актау. Отключение произошло в 11.29 сегодня, 5 ноября.
В 11.41 включили одну из них. В 11.48 - вторую, в 12.02 - все оставшиеся линии, режим электроснабжения со стороны ТОО "МАЭК" полностью восстановлен", - приводит сообщение энергокомбината Lada.kz.
В сентябре жители Актау перекрыли дорогу из-за проблем с водоснабжением. Летом правительство выделило 5 млрд тенге на поддержку МАЭК.
С дефицитом питьевой воды жители города летом сталкиваются регулярно. В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.
Тем не менее в апреле этого года в Актау прорвало два крупных водопровода. В обоих случаях прорывы были связаны с изношенностью инженерных сетей. Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов сообщил, что шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% и находятся в критическом состоянии. На их ремонт требуется 8 миллиардов тенге.
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05.11.2024, 15:56 28801
Сорванная сильным ветром остановка рухнула на человека в Актау
По факту недоброкачественного строительства зарегистрировано уголовное дело
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Актау. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау из-за сильного ветра остановка обрушилась на человека, сообщает Lada.kz.
В результате обрушения автобусной остановки, вызванного сильным ветром 5 ноября, пострадал человек. В полиции региона рассказали, что обрушился остановочный павильон в 1-м микрорайоне Актау.
В настоящее время доставлен в областную больницу. По факту недоброкачественного строительства зарегистрировано уголовное дело. Ведется расследование", - добавили в департаменте полиции Мангистауской области.
В акимате Актау сообщили, что упавшая на человека конструкция автобусной остановки не была закреплена. Остановочный павильон был демонтирован и перенесен с привычного места во время работ по реконструкции магистральных инженерных сетей. В данный момент конструкцию убрали.
Ранее сообщалось, что из-за обрушившегося на регион сильного ветра жители Актау остались без электричества и тепла.
Напомним, в Семее на припаркованные пассажирские автобусы обрушилась конструкция горевшего ранее торгового дома. Пострадавших нет.
05.11.2024, 11:28 38951
В школах и детсадах Талгара отменили занятия после землетрясения
Фото: Depositphotos
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Талгар. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талгаре отменили занятия в школах и детских садах после землетрясения, которое произошло сегодня в 10.00, сообщили в пресс-службе отдела образования Талгарского района.
Занятия в школах и детских садах города Талгара на сегодня отменены", - ответили в ведомстве.
Напомним, утром жители Алматы ощутили подземные толчки силой 3 балла. Эпицентр землетрясения располагался в 33 км от города. В Талгаре и Есике подземные толчки были силой 4 балла.
В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении от МЧС. Между тем многие граждане получили на смартфоны оповещение Android о землетрясении.
В ДЧС Алматы пояснили, что система оповещения запускается в автоматическом режиме при интенсивности землетрясения в 5,5 балла и выше.
05.11.2024, 10:05 48496
Жители Алматы ощутили подземные толчки
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Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ощущались подземные толчки, передает корреспондент агентства.
5 ноября в 10.00 от ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК получена устная информация о землетрясении на территории Казахстана. Время возникновения, место уточняются", - сообщили в ДЧС города.
Сведений о разрушениях не поступало.
Позже в ДЧС сообщили, что эпицентр землетрясения располагался в 33 км от Алматы.
Координаты землетрясения: 43.261 с.ш. 77.310 в.д. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 33 км на восток от Алматы", - проинформировали в ДЧС.
Расчетная интенсивность составила:
- город Алматы - 3 балла;
- город Талгар - 4 балла;
- город Есик - 4 балла;
- село Тургень - 3 балла;
- село Отеген-Батыр - 3 балла;
- село Боралдай - 2 балла;
- село Маловодное - 2 балла;
- село Ж. Кайыпова - 2 балла;
- город Алатау (Жетиген) - 2 балла;
- город Карасай (Каскелен) - 2 балла.
Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении от МЧС. Между тем многие граждане получили на смартфоны оповещение Android о землетрясении.
Как уточнили в ДЧС Алматы, система оповещения запускается в автоматическом режиме при интенсивности землетрясения в 5,5 балла и выше.
Сегодняшнее землетрясение, согласно заключения ННЦСНИИ, составило на территории города 3 балла", - пояснили в департаменте.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана рассказали об обстановке в Алматы и Алматинской области после землетрясения.
Дополнено 05.11.2024, 11.10
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана рассказали об обстановке в Алматы и Алматинской области после землетрясения.
В городе Талгаре Алматинской области информации по разрушениям и пострадавшим не поступало, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Специалистами АГЭТУ "Казселезащита" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков", - проинформировали в МЧС.
Также сотрудниками патрульной полиции ДП Алматы был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения.
По результатам осмотра повреждении не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", - добавили в министерстве.
Дополнено 05.11.2024, 14.00
Глава Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) Даулет Сарсенбаев прокомментировал, что данное сейсмическое событие является естественным фоновым процессом для высокосейсмичного региона республики. Он также призвал граждан доверять только официальным источникам и не поддаваться на провокации в социальных сетях и средствах массовой информации.
Глава Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) Даулет Сарсенбаев прокомментировал, что данное сейсмическое событие является естественным фоновым процессом для высокосейсмичного региона республики. Он также призвал граждан доверять только официальным источникам и не поддаваться на провокации в социальных сетях и средствах массовой информации.
04.11.2024, 16:30 65721
В Семее конструкция горевшего ранее ТД рухнула на автобусы
Пострадавших нет, но автопарку причинен ущерб
Фото: ДП области Абай
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Семей. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее на припаркованные автобусы обрушилась металлоконструкция горевшего ранее торгового дома "Акшын", сообщили в департаменте полиции Абайской области.
Сегодня в 12.15 поступило сообщение о происшествии на территории центрального автовокзала. По поступившей информации, на автобусы упала металлоконструкция торгового дома "Акшын", в результате чего были повреждены два автобуса", - сообщили в полиции.
По предварительным данным, пострадавших среди граждан нет, однако автопарку причинен материальный ущерб, отметили в пресс-службе ведомства.
Обстоятельства инцидента выяснят сотрудники ДЧС.
Напомним, крупный пожар в торговом доме "Акшын" произошел в феврале текущего года
03.11.2024, 12:01 88016
В Карагандинской области произошел сход с рельсов трех грузовых вагонов
Фото: КТЖ
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Караганда. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 3 ноября в 03.45 на частном подъездном пути АО "Шубарколь Комир" станции Шубарколь произошел сход с рельсов трех грузовых вагонов, сообщили в пресс-службе нацкомпании "Қазақстан темір жолы".
Составом управляла локомотивная бригада частной компании. Локомотив принадлежит частному перевозчику. Событие не повлияло на движение других поездов", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в начале октября в Акмолинской области с рельсов сошел грузовой поезд.
02.11.2024, 11:15 103916
Жители Алматинской области ощутили землетрясение силой два балла
Фото: Фото: Depositphotos
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Конаев. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой два балла произошло в Алматинской области, его очаг находился на границе Китая и Кыргызстана, передает корреспондент агентства.
Землетрясение произошло в 10.50. Его очаг расположен в 258 километрах на юго-восток от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая, проинформировали в МЧС РК. В селах Нарынкол и Кеген Алматинской области сила подземных толчков составила два балла. Подчеркивается, что сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, в январе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы.
Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
В мае в Алматы провели тестирование системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. Систему запустили для пользователей устройств с ОС Android.
31.10.2024, 11:08 134081
Спецкомиссия будет расследовать несчастный случай в карьере Донского горно-обогатительного комбината
Фото: Минтруда РК
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Актобе. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Для расследования несчастного случая, произошедшего в карьере Донского горно-обогатительного комбината, в результате которого погибли 2 человека, департаментом Комитета государственной инспекции труда по Актюбинской области создается комиссия, сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты населения РК.
Несчастный случай в карьере "Мирный" шахты "Молодежная" Донского горно-обогатительного комбината - филиале АО "ТНК Казхром" произошел 30 октября 2024 года примерно в 13 часов 14 минут. Водитель автосамосвала гражданин С. совместно с горнорабочим шахты гражданином Ж. направлялись с загруженным материалом в карьер "Мирный". При проезде второго виража в карьере "Мирный" водитель автосамосвала, потеряв управление, наехал на левую предохранительную бровку карьера, в результате чего автосамосвал опрокинулся на правый бок. Прибывшие на место происшествия фельдшеры констатировали смерть работников", - проинформировали в пресс-службе.
Для расследования несчастного случая со смертельным исходом департаментом Комитета государственной инспекции труда по Актюбинской области создается комиссия, которая установит обстоятельства и причины произошедшего.
30.10.2024, 19:33 132241
Рабочие погибли в филиале АО "ТНК "Казхром"
Фото: Telegram/HromtauLIVE
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате дорожно-транспортного происшествия на Донском ГОКе - филиале АО "ТНК "Казхром" двое сотрудников предприятия получили травмы, несовместимые с жизнью, сообщает пресс-служба компании.
О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование.
В АО "ТНК "Казхром" отметили, что компания окажет семьям всю необходимую помощь.
Ранее шестерых сотрудников АО "Майкаинзолото" задержали по делу о гибели четырех людей в результате падения автобуса в шахту. Задержанные проходят по уголовному делу о нарушении правил безопасности при проведении горных и строительных работ.
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