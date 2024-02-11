10.02.2024, 15:08 17736
Жители Риддера ощутили подземные толчки
Фото: Depositphotos
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Риддер. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение, эпицентр которого находился на территории России, ощутили жители Восточно-Казахстанской области.
Казахстанские сейсмологи 10 февраля в 14.24 зарегистрировали землетрясение магнитудой 5.7 на территории России.
Его эпицентр расположен в 1023 км на северо-восток от Алматы.
Сообщается, что подземные толчки силой 2 балла ощутили жители Риддера.
Напомним, 23 января в 00.09 жителей Алматы напугало землетрясение силой 5 баллов. Его эпицентр был расположен на границе Кыргызстана и Китая, магнитуда составила 6,7.
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10.02.2024, 20:27 10756
В KEGOC причиной аварии на линии электропередачи назвали погодные условия
Фото: Минэнерго РК
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Степногорск. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе АО "KEGOC" сообщили, что аварийное отключение линии электропередачи 220 кВ "Макинск - Степная" произошло из-за неблагоприятных погодных условий.
В 13.27 при переключениях на подстанции 220 кВ "Степная" АО "Кокшетауэнерго" отключилась вторая линия электропередачи 220 кВ АО "KEGOC" - Л-2661 "Степная-ЦГПП", что привело к обесточиванию Степногорского энергоузла с ограничениями потребителей и остановкой Степногорской ТЭЦ, в том числе с нарушением подачи тепла", - рассказали подробности в KEGOC.
Отмечается, что оперативно были приняты меры по восстановлению электроснабжения энергоузла через региональные сети.
В 15.25 было подано напряжение на Степногорскую ТЭЦ, тем самым созданы условия для восстановления ее нормальной работы, а также частично восстановлено электроснабжение потребителей энергоузла. В 16.16 подано напряжение на ПС "Степная", что позволило полностью восстановить электроснабжение всех отключенных потребителей", - проинформировали в пресс-службе.
Организован выезд аварийных бригад АО "KEGOC" на линии электропередачи 220 кВ Л-2671 "Макинск - Степная" и Л-2661 "Степная-ЦГПП".
Напомним, сегодня, 10 февраля, жители Степногорска остались без тепла и электричества. Из-за отключения электроэнергии по линии 220 кВ KЕGОC местная ТЭЦ снизила подачу теплоэнрегии. По данному факту начато расследование Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики.
10.02.2024, 15:59 16076
Без тепла и электричества остались жители Степногорска
Фото: Depositphotos
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Степногорск. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за отключения линии электропередачи АО "KEGOC" в Степногорске горожане остались без электричества и отопления.
10 февраля в 13.27 произошло отключение электроэнергии по линии 220 кВ KЕGОC, сообщили в городском акимате.
По данным ведомства, уже в 14.07 подача электроэнергии была восстановлена.
В 14.15 начата растопка 5-го энергетического котла и водогрейного котла, в 14.20 запущены сетевой насос для восстановления циркуляции в теплотрассе, ТОО "Степногорск Теплотранзит" запускает насосы", - сказано в сообщении ведомства.
Жителей Степногорска просят сохранять спокойствие.
В Минэнерго сообщили, что из-за отключения линии электропередачи Степногорская ТЭЦ снизила подачу теплоэнрегии. Технологических нарушений на ТЭЦ нет.
В настоящее время электроснабжение ТЭЦ восстановлено, начаты работы по подъему температуры теплосети. Для исключения нарушения теплоснабжения потребителей организована циркуляция сетевой воды", - сказано в сообщении ведомства.
По данному факту начато расследование Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики.
Напомним, в декабре прошлого года в 35-градусный мороз в домах Степногорска отключили отопление из-за аварии на теплотрассе.
10.02.2024, 09:20 24036
Угроза подтопления домов возникла в одном из районов Атырауской области
Фото: Кадр из видео
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Атырау. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области из-за потепления и резкой оттепели возникла угроза подтопления построек в селах Сагиз и Мукур Кызылкогинского района.
В селе Сагиз вода вышла из русла местной реки. Вода подступила близко к жилым постройкам, один сарай рухнул, сообщает издание "Ай жайык".
Вокруг домов возводятся дамбы и ведется откачка воды.
По данным издания, талый снег стекает через забор школы в поселке Жантерек Мукурского сельского округа. Угрозы школе пока нет, однако уроки проходят онлайн.
В Сети распространилось видео, на котором запечатлено место с большим оврагом, оно называется "6-й аул". Местная река вышла из своего русла. Аким Мукурского округа Азамат Жаксиев заверил, что местные жители могут не беспокоиться.
Тревожиться не о чем, снег растаял, сверху полил дождь, и овраги заполнились водой. Талая снеговая вода поступает в степь по шести водопроводам вдоль ручья. Из-за того что вода движется с большой скоростью, она не может пройти через водопровод и переливается, однако затоплением села это не грозит", - сказал Жаксиев.
09.02.2024, 12:20 42211
Запретить строительство в предгорьях Алматы предлагают эксперты
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты рынка недвижимости предлагают запретить строительство в предгорьях Алматы.
Дома возводят на склонах с нестабильным грунтом, что способно вызвать сход масштабных оползней, считает геодезист Даулет Тульбаев.
Нельзя строить на опасных склонах. Нужно запретить строительство в этих зонах", - цитирует эксперта Zakon.kz.
Сейчас в нормативно-правовых актах, регулирующих строительство, отсутствует прямой запрет на строительство в сейсмоопасных или оползнеопасных зонах, рассказала агентству эксперт по строительству и генеральный директор ТОО "Эдем" Ирина Манжанова.
При этом законность строительства в Казахстане определяют уполномоченные на то органы государственного архитектурно-строительного контроля и земельных отношений.
Эксперт уверена, что разрушенный и поврежденный дома принимала в эксплуатацию госкомиссия.
Из чего следует, что все должно было быть проверено на соответствие требованиям строительного законодательства", - подчеркнула эксперт.
Сомнение в законности строительства в микрорайоне Тау-Самал выразила руководитель компании Grand Estate Company Елена Грива.
На Каменском плато раньше разрешено было строить только дачные домики, так как там нестабильный грунт - суглинок, осадочная горная порода, состоящая из смеси глины и песка. На регулярных общественных слушаниях граждане Алматы только и говорят о нарушениях. Поэтому необходимо жесткое государственное регулирование в градостроительстве, иначе получится принцип домино. Мы же живем в целой экосистеме, и нарушение в одном месте приведет к тому, что пойдут нарушения у соседних домов", - рассказала Грива.
Член Ассоциации риелторов Нина Лукьяненко считает, что в горной и предгорной местности целевое назначение земельных участков - садоводство. По ее мнению, проблема в упрощенной процедуре по легализации строительства коттеджей и частного сектора.
Из обязательного перечня документов убрали рабочий проект, а он может быть составлен только техническим специалистом. Сейчас же многие граждане строят дома по своему усмотрению и при вводе дома в эксплуатацию не проводят исследования. По-хорошему специалисты должны давать рекомендации, если, например, для конкретного земельного участка объект не подходит", - объясняет Лукьяненко.
В свою очередь исполнительный директор Ассоциации устойчивого развития территорий Q88 Мадияр Даурбаев считает, что нарушение строительных норм при возведении домов в горах и предгорьях действительно может привести к необратимым последствиям.
Несмотря на регулярные рейды и проверки, направленные на выявление незаконных построек и нарушений в системах водоснабжения, текущие усилия властей оказываются недостаточными для полного решения проблемы. Нарушения строительных норм и правил, особенно при работах на склоновых и оползнеопасных участках, а также отсутствие адекватного контроля как за ходом строительства, так и за эксплуатацией объектов и инфраструктуры могут привести к серьезным последствиям, подобным недавнему оползню", - заявил эксперт.
О необходимости усилить меры по обеспечению безопасности и соблюдению строительных стандартов на всех этапах развития городской инфраструктуры говорят и другие эксперты. Они также обращают внимание на то, что в будущем вырубка яблоневых садов, которую осуществляли для строительства жилых комплексов, неблагоприятно отразится на местности.
Напомним, вчера ночью в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
В "Казселезащите" сообщили, что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы.
Ранее выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин сообщил, что дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство.
В ДЧС заявили, что угрозы повторного схода оползня в Алматы нет. В департаменте полиции завели уголовное дело.
Оползень в Алматы вновь поднял тему застройки предгорий.
После трагедии аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Ранее экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
09.02.2024, 11:23 44391
Массовую гибель лошадей зафиксировали в одном из сел Карагандинской области
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Караганда. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Тортколь Бухар-Жырауского района Карагандинской области массово гибнут лошади. В населенном пункте могут ввести карантин.
Информация о гибели животных появилась в соцсетях. Жители села пишут, что их лошади болеют опасным инфекционным заболеванием - лимфангитом.
Приезжала комиссия. Брала анализы, которые показали, что лошади заражены неизвестной инфекцией. Версию о заболевании лимфангитом они исключили. Хотя мы считаем, что это именно лимфангит. Почему? Потому что с мая прошлого года в соседнем селе Умуткер гуляет этот лимфангит. Это тяжелое хроническое заболевание. А наш скот пасется со скотом из села Умуткер. Поле для скота у нас общее. Вероятно, лошади из нашего села заразились от лошадей из соседнего поселка", - сообщили владельцы лошадей.
По их словам, в соседнем селе заболевание подтвердилось, и сельчанам выплатили компенсацию. Владельцы животных считают, что чиновники не хотят платить компенсацию за падеж скота, поэтому не признают диагноз.
Ситуацию с падежом животных прокомментировал руководитель ГУ "Управление ветеринарии Карагандинской области" Кайрбек Турсынбеков.
У заболевших трех голов лошадей с характерными признаками эпизоотического лимфангита были отобраны пробы и доставлены в лабораторию для исследований. Данным видом заболевания болеют однокопытные животные, это лошади, ослы", - сообщил Турсынбеков.
По его словам, если диагноз подтвердится лабораторно, в селе Тортколь введут карантин, а больные и павшие животные будут изъяты и уничтожены.
Будет предусмотрена компенсация в размере рыночной стоимости, которая действует на сегодняшний день в рамках законодательства", - подытожил Турсынбеков.
Для справки
Эпизоотический лимфангит (Lymphangitis episootica) - хроническая инфекционная болезнь однокопытных животных (лошадей, ослов, мулов, лошаков), характеризующаяся воспалением лимфатических сосудов кожи и подкожной клетчатки с образованием гнойных фокусов и язв, сообщает сайт Vetvo.ru.
Экономический ущерб при массовых вспышках болезни значителен, поскольку больные лошади многие месяцы не могут быть использованы в работе. Летальность при заражении, учитывая вынужденный убой неизлечимо больных лошадей, колеблется в пределах 10-20%. Возбудитель болезни - грибок Criptococcus facirminosus.
Лимфангитом болеют только однокопытные: лошади, ослы, мулы и лошаки. Другие виды животных не заболевают даже при искусственном их заражении.
Источниками инфекции являются больные животные, выделяющие во внешнюю среду вместе с гноем из вскрывающихся лимфангитных узлов и язв бесчисленное количество криптококков. Передача заразного начала от больных животных здоровым происходит как при прямом контакте, так и через снаряжение: седла, седелки, хомуты и уздечки. Также инфекция может передаваться через навоз, подстилку, корма, загрязненные выделениями больных.
В ноябре прошлого года сразу в трех регионах Казахстана массово заболели домашние животные. Падеж лошадей произошел в селах Максимовка и Розовка Павлодарской области. Тогда ветеринары исключили тяжелые инфекции и назвали причиной гибели животных пищевое отравление. В Актюбинской области у крупного рогатого скота выявили серьезное инфекционное заболевание - эмфизематозный карбункул (эмкар). На территории крестьянского хозяйства ввели карантин. Также массовый падеж скота из-за эмкара произошел в Западном Казахстане.
Еще в 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
В этом же году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
08.02.2024, 21:19 67901
Взрыв газа произошел в Ленгере
При взрыве пострадали два человека
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Шымкент. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв газа произошел предположительно в одноэтажном здании в Ленгере, сообщает OTYRAR.
При взрыве пострадали два человека. Их доставили в больницу.
Напомним, чрезвычайная ситуация местного масштаба была объявлена после взрыва газа в двухэтажном жилом доме, который произошел в поселке Ботакара Карагандинской области. На момент взрыва в доме находились 35 человек.
08.02.2024, 19:00 72306
В ДЧС заявили, что угрозы повторного схода оползня в Алматы нет
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы 8 февраля завели уголовное дело после ЧП, произошедшего в Медеуском районе, где сошел оползень.
В свою очередь в городском департаменте по ЧС заявили, что угрозы схода повторного оползня нет.
В Медеуском районе Алматы работает специальная комиссия, куда вошли специалисты ДЧС, "Казселезащиты", акимата города. Главная цель - обследование территории склона на предмет безопасности и устойчивости.
По состоянию на 15.00 8 февраля комиссия по итогам проведенного обследования склона заключила, что опасности в виде повторной оплывины для жителей близлежащих домов нет", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
По оценкам специалистов, 8 февраля сошло свыше 3000 кубических метров оплывины. Дополнительно 300-400 кубических метров свободной массы имеется в верхней части, которая силами специалистов в настоящее время подвергается очистке и параллельному безопасному спуску.
Ранее выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин сообщил, что дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство.
Напомним, сход оплывины объемом 3200 кубометров произошел сегодня ночью в микрорайоне Тау-Самал. Повреждены два частных жилых дома. На месте происшествия найдены тела четырех человек: мужчины, женщины и двух подростков 2007 года рождения
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений.
Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
Город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.
Напомним, 23 января в 00.09 жителей Алматы напугало землетрясение силой 5 баллов. Его эпицентр был расположен на границе Кыргызстана и Китая, магнитуда составила 6,7.
После землетрясения в Алматы ужесточат требования к застройке. В городе будет преобладать малоэтажная застройка, сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин на презентации новых проектов дальней планировки (ПДП).
08.02.2024, 14:15 77741
В аэропорту Астаны из-за непогоды отменяются и задерживаются рейсы
Из запланированных 72 рейсов 7 рейсов на вылет, а также 8 рейсов на прилет были отменены
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе Международного аэропорта Астаны сообщили об отмене и задержке рейсов из-за метеоусловий.
Из запланированных 72 рейсов 7 рейсов на вылет, а также 8 рейсов на прилет были отменены. Кроме того, на вылет задерживаются 6 рейсов, а на прилет - 12 рейсов. Эти задержки и отмены связаны с неблагоприятными метеоусловиями и принимаемыми мерами по обеспечению безопасности полетов", - сказано в сообщении пресс-центра воздушной гавани Астаны.
Отмечается, что на аэродроме аэропорта сильный ветер со скоростью 19 метров в секунду и порывами до 23 метров в секунду. Эти погодные условия могут создавать сложности при взлете и посадке самолетов, поэтому авиакомпании принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей, пояснили специалисты.
Пассажирам следует связаться с соответствующими авиакомпаниями для получения актуальной информации о статусе своих рейсов и возможных изменений в расписании. Информацию о рейсах можно получить на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или в круглосуточном call-центре 8 (7172) 702-999", - проинформировали в аэропорту.
Работы по очистке аэродрома от сильного снега идут непрерывно. В работах задействовано 23 единицы спецтехники.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?