Жители Усть-Каменогорска почувствовали подземные толчки

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 7 АГВУСТА - В Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение. Жители Усть-Каменогорска почувствовали толчки в 2-3 балла, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации сети сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция", землетрясение произошло 7 августа в 09.01 по времени Алматы. Эпицентр землетрясения расположен в 847 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 10,1. Магнитуда MPV - 4.2. Глубина - 10 километров. Сведения об ощутимости по шкале МSК-64: Усть-Каменгорск - 2-3 балла.,

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