Жительница Уральска повесилась в сауне

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По имеющейся информации, погибшая - 44-летняя хозяйка сауны. По словам соседей, женщина была доброжелательной и никаких ссор и конфликтов между ними не было, сообщает портала "Мой ГОРОД".
Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть женщины наступила в результате повешения. По факту суицида начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Остальные подробности и причины совершения суицида в интересах следствия и в рамках статьи 201 УПК РК не разглашаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
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