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Жительница Уральска повесилась в сауне

08.12.2021, 18:53 196453
Жительница Уральска повесилась в сауне
Фото: Мой ГОРОД
УРАЛЬСК. 8 ДЕКАБРЯ - 6 декабря в одной из саун Уральска обнаружили совершившую суицид женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По имеющейся информации, погибшая - 44-летняя хозяйка сауны. По словам соседей, женщина была доброжелательной и никаких ссор и конфликтов между ними не было, сообщает портала "Мой ГОРОД".
 

Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть женщины наступила в результате повешения. По факту суицида начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Остальные подробности и причины совершения суицида в интересах следствия и в рамках статьи 201 УПК РК не разглашаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

 
7 декабря в Алматы молодая женщина 1995 года рождения наглоталась таблеток и спрыгнула с 5 этажа.
 
2 декабря в Кызылорде заключенный покончил с собой в колонии. Он состоял на профилактическом учете психологической службы учреждения.
 
В Атырау беременная женщина пыталась совершить суицид и спрыгнула с моста. Из воды пострадавшую вытащили полицейские. 
 

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Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Алматы

09.12.2021, 11:58 51571
Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Алматы
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - Сегодня утром в Алматы автобус, следуя по улице Момышулы, совершил смертельный наезд на женщину на пешеходном переходе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации департамента полиции Алматы, трагедия произошла сегодня в 6.10.
 

Водитель, гражданин Т., управляя автобусом марки Saz HC 40, следуя по улице Б. Момышулы в южном направлении, напротив дома 65 допустил наезд на пешехода - гражданку М. 1961 года рождения. Предположительно, она переходила проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу в западном направлении. В результате ДТП пешеход скончался на месте", - говорится в сообщении ведомства.

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК.

Напомним, в Актобе на пешеходном переходе внедорожник насмерть сбил 15-летнего подростка. По словам родных погибшего, за рулем был сын депутата областного маслихата.
 

В Петропавловске два пешехода попали под колеса автобуса

08.12.2021, 19:26 190918
В Петропавловске два пешехода попали под колеса автобуса
Фото: Polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 8 ДЕКАБРЯ - Авария произошла вечером 3 декабря на пересечении улиц Пушкина и Букетова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате ДТП водитель маршрутного автобуса совершил наезд на пешеходов, сообщает Polisia.kz
 
Два человека пострадали. 18-летний горожанин госпитализирован в областную больницу. 
 
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). 
 
В рамках досудебного расследования назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
 
30 ноября в Уральске выпавший из фуры груз повредил пассажирский автобус и "Газель".
 
16 ноября водитель легковушки скончался при столкновении с автобусом в Карагандинской области.
 
12 ноября в Усть-Каменогорске полицейский за рулем автомобиля Lexus врезался в автобус.
 

В Усть-Каменогорске отчим избил мальчика

08.12.2021, 15:18 186571
В Усть-Каменогорске отчим избил мальчика
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 ДЕКАБРЯ - В Усть-Каменогорске пьяный отчим избил пасынка, пока матери не было дома, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

6 декабря в больницу доставлен семилетний мальчик с диагнозом "ушиб мягких тканей лица и сотрясение головного мозга". Как выяснили полицейские, ребенка избил 42-летний сожитель его матери", - сообщает AltayNews

 
В ходе разбирательств выяснилось, что пара воспитывает четырех несовершеннолетних детей, но официально в браке не состоит. 
 

6 декабря женщина ушла на работу, а ее сожитель остался дома с детьми. Вернувшись поздно домой, женщина увидела телесные повреждения у сына и сразу же сообщила участковому инспектору полиции, который незамедлительно попросил ее вызвать скорую помощь и отвезти мальчика в больницу. Как рассказала мать, ее муж в алкогольном опьянении ударил руками по лицу ребенка, который ослушался его. В результате малыш получил ушибы и сотрясение", - сообщили в управлении полиции Усть-Каменогорска. 

 
В настоящее время в отношении садиста вынесено защитное предписание, а также составлен административный протокол, который направлен в суд для принятия решения. 


 

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