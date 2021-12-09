Жительница Уральска повесилась в сауне

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 ДЕКАБРЯ - В Усть-Каменогорске пьяный отчим избил пасынка, пока матери не было дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.

6 декабря в больницу доставлен семилетний мальчик с диагнозом "ушиб мягких тканей лица и сотрясение головного мозга". Как выяснили полицейские, ребенка избил 42-летний сожитель его матери", - сообщает AltayNews .

В ходе разбирательств выяснилось, что пара воспитывает четырех несовершеннолетних детей, но официально в браке не состоит.

6 декабря женщина ушла на работу, а ее сожитель остался дома с детьми. Вернувшись поздно домой, женщина увидела телесные повреждения у сына и сразу же сообщила участковому инспектору полиции, который незамедлительно попросил ее вызвать скорую помощь и отвезти мальчика в больницу. Как рассказала мать, ее муж в алкогольном опьянении ударил руками по лицу ребенка, который ослушался его. В результате малыш получил ушибы и сотрясение", - сообщили в управлении полиции Усть-Каменогорска.

В настоящее время в отношении садиста вынесено защитное предписание, а также составлен административный протокол, который направлен в суд для принятия решения.







