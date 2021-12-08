АТЫРАУ. 7 ДЕКАБРЯ - Состояние беременной молодой женщины, спрыгнувшей с пешеходного моста в Атырау, средней степени тяжести, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом рассказали в управлении здравоохранения Атырауской области, сообщает ATPress.
Женщина находится в отделении нейрохирургии Атырауской областной больницы. Врачи зафиксировали у пострадавшей перелом четырёх рёбер.
"Весь период лечения она будет находиться под наблюдением врачей и психолога", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, женщина, которая пыталась совершить суицид, оказалась жительницей Уральска. Она находится на 4 неделе беременности.
Ранее сообщалось, что в Атырау беременная женщина пыталась совершить суицид и спрыгнула с моста. Из воды пострадавшую вытащили полицейские.
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Врачи рассказали о состоянии прыгнувшей с моста в Атырау беременной женщины
АТЫРАУ. 7 ДЕКАБРЯ - Состояние беременной молодой женщины, спрыгнувшей с пешеходного моста в Атырау, средней степени тяжести, передает KAZAKHSTAN TODAY.