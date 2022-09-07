Жителям пострадавших от пожара регионов бесплатно восстановят документы

Фото: МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Пострадавшим при пожаре в Костанайской области будут бесплатно восстанавливать документы в центрах обслуживания населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Костанайской области уже сегодня два мобильных ЦОНа принимают граждан, чьи документы были утеряны или уничтожены при пожаре. Такое решение было принято в госкорпорации "Правительство для граждан", - сообщает пресс-служба ведомства.
Погорельцы смогут восстановить документы бесплатно по линии недвижимости:
- выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество;
- выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости;
- выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости.
Кроме этого, у граждан будет возможность восстановить документы бесплатно по линии регистрации юридических лиц:
- государственная перерегистрация коммерческих юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств;
- выдача дубликата устава (положения) юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, их филиалов и представительств.
Мобильные ЦОНы будут располагаться в Аулиекольском районе и Карасуском районе по адресам: село Аулиеколь, улица Ш. Жанибек батыра, 32, и село Карасу, улица Комсомольская, 24.
Сотрудники ЦОНов будут принимать пострадавших без очереди и перерывов на обед.
Напомним, возгорание лесного массива в Костанайской области произошло 2 сентября, огонь распространился на соседние села, жители более 100 домов эвакуированы, предварительная площадь пожара составила 43 тысячи гектаров.
В настоящее время в Костанайской области лесные пожары продолжаются лишь на некоторых участках.