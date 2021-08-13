Нацбанк о Дельта-риске на финансовых рынках

Прогрессирующие темпы распространения Дельта-штамма в мире показали, что перспективы мировой экономики не столь оптимистичны, какими казались месяц назад. Ситуация с пандемией и риторика ФРС США в условиях общемирового ускорения инфляции остаются основными двигателями мировых финансовых рынков. О том, какие внешние и внутренние факторы повлияли на динамику курса тенге и резервы в прошедшем месяце, прокомментировала заместитель Председателя НБ РК Алия Молдабекова, сообщается на сайте Национального Банка Казахстана

Как изменились условия на внешних рынках за прошедший месяц?

– В июле темпы распространения штамма Дельта и опасения по поводу его влияния на темпы восстановления мировой экономики значительно усилились. На фоне рекордного роста регистрации новых случаев Covid-19 в Юго-Восточной Азии (Индонезия, Филиппины, Малайзия), Австралии, Великобритании вводились новые карантинные ограничения. В результате экономические данные сигнализируют о первых признаках замедления темпов деловой активности в регионах Азии, которые стали эпицентром вспышек Дельта-штамма: показатель PMI в производственной сфере снизился в прошедшем месяце в Индонезии (до 40,1 с 53,5 пункта), Таиланде (до 48,7 с 49,5), Филиппинах (до 50,4 с 50,8), Южной Корее (до 53 с 53,9).

Ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой мутации вируса оказывало давление на риск-сентимент инвесторов, снижая их готовность к риску. В первую очередь это негативно отразилось на динамике активов развивающихся рынков: в июле мы наблюдали умеренное глобальное укрепление курса доллара США по отношению к валютам развивающихся стран. Индекс доллара США против валют ЕМ укрепился почти на 1%.

На фоне снижения интереса инвесторов к развивающимся рынкам акции ЕМ также оказались под давлением. Так, по итогам июля индекс акций развивающихся стран MSCI снизился на 7,04%, тогда как индекс акций развитых стран вырос на 1,72%.

Риторика ФРС США на текущий момент является вторым ключевым драйвером для финансовых рынков: комментарии председателя Д. Пауэлла на последнем заседании 28 июля инвесторы восприняли как сигнал о нескором сворачивании программ поддержки и начале ужесточения.

Кроме того, выход данных о темпах ВВП США во II квартале 2021 года, которые оказались ниже консенсуса (+6,5% кв/кв), косвенно подтвердил тезисы главы ФРС США о необходимости продолжения мер поддержки экономики.

Как характеризовалась ситуация на нефтяном рынке в июле?

– Ситуация на нефтяном рынке, как и на мировом валютном рынке, в течение июля была неоднозначной и волатильной. Цены на нефть росли и падали на новостях о договоренностях стран ОПЕК+ и о динамике распространения дельта-штамма коронавируса. По итогу месяца нефть выросла на 1,6%, до 76,33 доллара США за баррель.

Запланированная встреча стран-участниц ОПЕК+ в начале июля из-за противоречий закончилась безрезультатно. Страны смогли прийти к согласию лишь к середине месяца. Члены альянса достигли соглашения 18 июля и приняли решение об увеличении объема добычи на 0,4 млн баррелей в сутки ежемесячно с августа 2021 года.

К концу месяца инвесторы сфокусировались на возможности значительного восстановления спроса на топливо из-за данных о снижении еженедельных запасов нефти в США, в результате цены подросли до уровней свыше 76 долларов США за баррель.

Усиление темпов распространения дельта-штамма Covid-19 оказало существенное негативное влияние на котировки нефти с начала августа текущего года: цены снизились на 8,4%, достигнув уровня 69,9 доллара США за баррель.

Каким образом складывалась динамика курса тенге в июле?

– За июль курс тенге умеренно укрепился на 0,7%, до 424,45, на фоне роста нефтяных котировок и принятого Комитетом по денежно-кредитной политике решения повысить базовую ставку на 0,25% до уровня 9,25% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Повышение ставки является дополнительным фактором, способствующим поддержанию баланса на внутреннем валютном рынке и сохранению привлекательности тенговых активов для внешних инвесторов.

Несмотря на некоторое снижение объема торгов парой "тенге – доллар" на валютной бирже в июле до 3,09 млрд долларов США по сравнению с 3,16 млрд долларов США в июне, среднедневной объем торгов сохраняется на уровне значительно выше среднего с начала текущего года: 155 млн долларов США по сравнению с 129 млн долларов США в период с января по июнь. Это свидетельствует о сохранении достаточно высокого спроса на иностранную валюту.

Как я уже отмечала в предыдущих интервью, спрос на иностранную валюту обусловлен продолжающимся восстановлением экономической активности и ростом импорта, в первую очередь, потребительских товаров. Так, рост импорта товаров за первое полугодие текущего года составил 9,2% и достиг 17,5 млрд долларов США. Рост импорта потребительских товаров составил 27%, или 1,2 млрд долларов США, из них непродовольственных товаров – на 36,0%, или 1,1 млрд долларов США.

Кроме того, наблюдается сезонный фактор спроса со стороны физических лиц ввиду летних каникул и отпусков. Согласно последним доступным данным, покупка наличной иностранной валюты в обменных пунктах выросла с 368 млн в мае до 555 млн долларов США в июне.

Тем не менее дисбаланса на валютном рынке не наблюдалось. Национальный банк не осуществлял валютных интервенций. Объем конвертаций средств Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет составил 1,1 млрд долларов США, а продажи валюты со стороны квазигосударственного сектора – 479 млн долларов США.

Объем портфельных инвестиций иностранных инвесторов в ГЦБ Казахстана в июле вырос с 791 млрд до 822 млрд тенге, что свидетельствует о сохранении интереса нерезидентов к тенговым активам.

С начала августа на фоне распространения Дельта-штамма и снижения цен на нефть тенге ослаб на 0,3%, до уровня 425,53 тенге за доллар.

Как изменились золотовалютные резервы НБ РК в июле?

– По предварительным данным, золотовалютные резервы на 30 июля текущего года составили 35,0 млрд долларов США, незначительно снизившись за месяц на 76 млн долларов США.

Снижение резервов произошло за счет сокращения активов в свободно конвертируемой валюте. Основными причинами сокращения стали уменьшение средств БВУ в Национальном Банке на 655 млн долларов США в связи с клиентскими оттоками и выплаты госдолга на 126 млн долларов США.

С другой стороны, рост портфеля золота позволил почти полностью нивелировать снижение активов в СКВ. На фоне сложной ситуации с борьбой с коронавирусом в мире и неопределенных перспектив развития мировой экономики цена золота в июле выросла на 4%, до 1828 долларов США за унцию, а портфель золота в составе золотовалютных активов Национального банка вырос на 959 млн долларов США.

Как изменился объем валютных активов Национального фонда в июле и какие факторы на это повлияли?

– По оперативным данным на конец июля, валютные активы Национального фонда составили 56,9 млрд долларов США, снизившись за месяц на 450 млн долларов США.

Снижение валютных активов Нацфонда за прошедший месяц во многом было связано с выделением гарантированного и целевого трансферта в республиканский бюджет на общую сумму порядка 477 млрд тенге.

При этом поступления в фонд за июль составили 40 млрд тенге, в том числе 65 млн долларов США – поступления в иностранной валюте.

В прошедшем месяце наблюдалась благоприятная конъюнктура мировых рынков. Так, на фоне роста облигаций, акций и цены на золото инвестиционный доход Национального фонда в июле составил 590 млн долларов США.

С начала года инвестиционный доход Национального фонда составил порядка 2 млрд долларов США, или 3,5%. Основным драйвером положительного инвестиционного дохода является рост рынка акций. Доля акций была увеличена Национальным Банком в рамках стратегии по повышению эффективности управления Национальным фондом и увеличению доли более доходных классов активов. Наряду с акциями были увеличены доли корпоративных облигаций и еврооблигаций развивающихся рынков.

Какие прогнозы можно сделать относительно факторов, влияющих на национальную валюту в ближайшей перспективе и как продолжающееся распространение штамма Дельта влияет на эти прогнозы?

– Распространение Дельта-штамма коронавируса является основным фактором риска и может привести к переоценке ожиданий по темпам экономического роста. Уже сейчас мы наблюдаем коррекцию финансовых рынков на фоне "Дельта-волны" коронавируса.

В первую очередь это касается развивающихся рынков. 27 июля текущего года МВФ уже пересмотрел прогноз мирового ВВП, сохранив его на уровне 6% в 2021 году. Но в рамках этого пересмотра прогноз по развивающимся странам был снижен на 0,4 п.п., до 6,3%, с повышением роста в развитых странах на 0,5 п.п., до 5,6%.

Как и прежде тенге будет находиться под влиянием рынка углеводородов и общего сентимента по отношению к активам развивающихся стран.

Рынок нефти переживает турбулентность после практически 20%-ного роста котировок с апреля по июль текущего года. Несмотря на снижение коммерческих запасов нефти в США до уровня января 2020 года, распространение Дельта-штамма будет препятствовать дальнейшему росту нефти.

Балансирующим фактором для внутреннего валютного рынка является положительный дифференциал ставок по тенге относительно других валют. Недавнее решение Национального банка о повышении базовой ставки поддерживает привлекательность тенговых активов для международных инвесторов, приток которых с начала года составил 392 млрд тенге.

Кроме того, в результате проводимой совместной работы Национального банка и Министерства финансов по построению кривой доходности и повышению ликвидности рынка казахстанских ГЦБ команда по управлению индексами JP Morgan сообщила, что долговой рынок Казахстана был добавлен в так называемый "список под радаром" для потенциального включения наших ГЦБ в глобальный индекс облигаций развивающихся рынков. Мы продолжим работу по глобализации тенге и активов в национальной валюте.

Важным положительным событием для внутреннего валютного рынка является повышение 11 августа текущего года суверенного кредитного рейтинга Казахстана международным рейтинговым агентством Moody's с уровня "Ваа3" до "Ваa2" со стабильным прогнозом. Одним из факторов повышения рейтинга Moody's отмечает политику Национального Банка по инфляционному таргетированию и режиму плавающего обменного курса, которая оказывает поддержку макроэкономической и внешней устойчивости страны.

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