Марат Шибутов о миграции: мы теряем человеческий капитал

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - Известный политолог, член Общественного совета Алматы Марат Шибутов в эксклюзивном интервью корреспонденту агентства поделился своим мнением о проблеме миграции.

Kazakhstan Today: Какова основная причина миграции, почему казахстанцы уезжают за рубеж?

Марат Шибутов: Потому что там денег больше платят! Сейчас два основных миграционных направления: легально - это в Россию, в рамках общего рынка Евразийского экономического союза. И не легально - это в Южную Корею. Потому что там въезд без визы на 30 дней, и наш народ за 30 дней успевает найти работу и скрыться от южнокорейских властей.

Kazakhstan Today: Какие факторы влияют на уровень миграции?

Марат Шибутов: В первую очередь возможность устроиться на работу. Во-вторых, зарплата. Если говорить о России, то это еще и лучший соцпакет. А в Южной Корее очень высокая зарплата.

Kazakhstan Today: А в чем отличие нашего социального пакета от соцпакета России?

Марат Шибутов: Дело в том, что многие уезжают с расчетом на получение гражданства. В России, например, многодетной считается семья с тремя детьми, а не как у нас с четырьмя. Там гораздо доступнее образование для детей, и оно выше по уровню. Соответственно, так как у нас образование является одним из главных социальных лифтов, то его плохое качество приводит к неконкурентоспособности людей. Соответственно, надо детей отправить в хорошую школу, в хороший вуз. Причём в России он бесплатный, а у нас платный. Люди переезжают, потом перевозят семьи, и вот так получают гражданство.

Kazakhstan Today: А каков основной контингент тех, кто уезжает?

Марат Шибутов: У нас нет исследований на этот вопрос. У нас государство не признает проблему миграции, оно её не учитывает в своей классификации, несмотря на то, что эти вопросы были поставлены ещё в прошлом году на парламентских слушаниях по занятости. Там были вице-премьер, министры. Депутаты ставили вопросы, я сам выступал с этим вопросом, но никаких движений нет. Не то что к решению, даже к признанию этой проблемы нет. Потому что если признаёшь проблему, то придётся её решать, а решать они не могут.

Kazakhstan Today: С чем связана невозможность решения этой проблемы? Может, не хватает бюджета?

Марат Шибутов: Бюджета хватает, просто этот бюджет идёт в другие места. Нужна прямая занятость, а у нас все стимулируют бизнес. Вместо того чтоб давать деньги, бюджет людям, они дают его бизнесменам, как будто он создаст рабочие места. А он же не дурак, он берет и покупает себе яхту. И потом отобрать у него эту яхту… Он уже к этому привык - к особнякам, яхтам. Ну как обидишь его? Вот приходится постоянно давать. Вот как нашим банкирам. С 2008 года мы всё даём им деньги, даём и даём. Это самая обездоленная категория населения - владельцы банков.

Kazakhstan Today: Какие, по Вашему мнению, последствия нас могут ожидать, если такая тенденция будет продолжаться?

Марат Шибутов: Ухудшение качества работающих на рынке. Лучшие будут уезжать туда, где лучше зарплата, лучше условия. Соответственно, у нас будут оставаться те, кто туда не смог поехать.

Kazakhstan Today: Как, на Ваш взгляд, нужно решать проблему миграции?

Марат Шибутов: Нурсултан Назарбаев, когда объявлял Год молодежи, говорил о зелёном городе, зелёном селе. Для таких случаев, как у нас, есть американский рецепт, который был использован во время великой депрессии. Это Гражданский корпус охраны окружающей среды, когда государство прямо, без всяких бизнесменов, нанимают кучу народа, который сажает деревья. Они в США тогда за 5 лет посадили столько лесов, сколько сейчас у нас во всей стране. Они облагораживают национальные парки, туристические места, создают инфраструктуру: скамейки, туалеты, дороги, лестницы, специальное озеленение. И в итоге мы занимаем кучу народа, причём дёшево. Рабочее место в сельском хозяйстве сейчас стоит $250 тыс. В промышленности - от $1 млн до $2 млн. А если давать людям на озеленение, допустим, в ауле по 100 тыс. тенге, они будут рады. Когда мы это делаем, у нас появляются заповедники, нацпарки, там куча животных, туристические места у нас есть. Мы заодно развиваем туризм, внутренний и внешний. И это все возвращается.

Kazakhstan Today: Вы не могли бы назвать конкретные данные по эмиграции?

Марат Шибутов: В 2012 году в Россию поехало работать 34 тыс. казахстанцев, а в 2018 году - 114 тыс. В 2016 году нелегальных мигрантов в Южную Корею было 3 тыс., а в прошлом году МИД говорил уже о 12 тыс. Плюс в Россию же едут не только работать, там еще студенты, те, кто имеет регистрацию на временное проживание, вид на жительство. Мы теряем людей, потому что мы не создаём комфортных и нормальных условий. И уезжают люди, снижая наш общий человеческий капитал.

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